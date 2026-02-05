El Real Madrid buscará retomar el camino de la victoria en su visita a Dubai

El calendario de la Euroliga es infernal, para lo bueno y para lo malo. Y prueba de ello es la semana del Real Madrid, que no tiene tiempo para lamentarse de la derrota del pasado martes en el OAKA ante el Panathinaikos (82-81). Los blancos cayeron en el último suspiro, con una canasta ganadora de Jerian Grant. Es el segundo tropiezo consecutivo en Europa, y coloca a los de Scariolo empatados con hasta cuatro equipos más: Valencia Basket, Estrella Roja, Barça y el propio Panathinaikos (todos ellos con un balance de 16-10).

Este jueves (17 h) vuelven a tener un nuevo compromiso "europeo", en este caso visitando el feudo de uno de los debutantes de la Euroliga, el Dubai Basketball. Scariolo, igual que sucedió en Atenas, no podrá contar con Théo Maledon y Gabriel Deck.

En frente, un peligroso Dubai Basketball

El Real Madrid no lo tendrá nada fácil si quiere marcharse de los Emiratos Árabes con el triunfo en el bolsillo, y es que los de Jurica Golemac son un equipo repleto de talento, y capaz de vencer a cualquiera. Prueba de ello son las victorias que han logrado contra equipos de la entidad del Fenerbahçe (por partida doble), del Barça, o la más reciente, ante el Olympiacos. Mfioundu Kabengele, Filip Petrusev, McKinley Wright y Dwyane Bacon son los cuatro hombres más peligrosos de los dubaitíes en lo que va de curso.

Dzanan Musa, ante sus ex

El escolta bosnio fue uno de los grandes nombres del pasado verano en el baloncesto europeo. Tras tres temporadas vistiendo la camiseta blanca, apostó por un cambio de aires al recibir una gran oferta económica del Dubai, superior a la renovación que le ofreció el Real Madrid. Sus primeros meses en su nuevo equipo no han sido fáciles, marcados por una lesión que le ha tenido en el dique seco hasta bien entrado 2026.

Dzanan Musa, en un partido con la camiseta del Real Madrid / ACB Photo - David Grau

"Muchas emociones, la verdad. El Real Madrid era mi casa. Nunca es fácil jugar contra tus amigos, pero es baloncesto. Un negocio en el que tenemos que ganar, pero no es fácil ganar y jugar contra la camiseta blanca. Ahora Dubái es mi familia y lucharé con mis compañeros hasta el final", reconoció el bosnio.

Noticias relacionadas

Musa se ausentó en el partido de la primera vuelta, disputado en el Movistar Arena el pasado 2 de enero, un choque que acabó con remontada blanca y un resultado final de 107-93.