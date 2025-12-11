El Real Madrid busca instalarse en la parte alta de la Euroliga ante Baskonia

El Real Madrid de baloncesto recibe en casa al Baskonia (21 h) con el objetivo de lograr su séptima victoria consecutiva entre Euroliga y ACB. Los de Sergio Scariolo empezaron la temporada con dudas, pero en las últimas semanas están consiguiendo ser un poco más regulares, al menos así lo reflejan los resultados.

Por ello se mantienen arriba en Liga Endesa, compartiendo liderato con el Valencia Basket, con ocho victorias en nueve partidos para cada uno. Precisamente, ambos equipos ganaron sus últimos compromisos domésticos con canastas sobre la bocina, anotadas por Sergio Llull y Kameron Taylor. En Euroliga los blancos son décimos con un balance de 8-6, aunque igualados con otros tres equipos más.

El Madrid, celebrando la canasta ganadora de Sergio Llull / RMA

Sí bien es cierto que el Madrid está inmerso ahora en una dinámica más ganadora, cabe destacar que en tres de los últimos seis triunfos, el conjunto blanco ha ganado por un solo punto (ante Zalgiris Kaunas, Hapoel Tel Aviv y La Laguna Tenerife), lo que indica que la gestión de los finales igualados es clave para conseguir victorias también en los días que no se es tan superior.

Scariolo se mostró satisfecho con el momento actual de su equipo: "A nivel de juego y cohesión, estamos más o menos donde pensaba. Cuando dices que estás un poquito más adelante de lo que pensabas, enseguida llega el batacazo. En la clasificación igual nos falta una victoria. Un equipo tan nuevo, con entrenador nuevo además, no es sencillo a nivel de química. Pero seguimos teniendo mucho margen de mejora", comentó en la previa.

Un calendario bastante "amable" para seguir escalando en Euroliga

El calendario de la Euroliga es durísimo, con dobles jornadas muy a menudo, y para los equipos españoles lo es aún más, ya que la Liga Endesa es, de largo, la competición doméstica más dura de Europa. Sin embargo, ahora los de Scariolo afrontan un tramo de relativa tranquilidad, en que, tras el choque en casa ante el Baskonia, se enfrentarán a Olimpia Milano (en tierras lombardas), París Basketball (en casa), Mónaco (en El Principado), Dubai Basketball (en casa), ASVEL (en Lyon) y Maccabi (en casa).

El compromiso ante el Mónaco sí que es de mucha dificultad, pero a priori, todos los demás plantean una gran oportunidad para los blancos de plantarse a mitades de enero con un balance muy favorable.

El Baskonia busca dar el susto

Los de Galbiati llegan al choque con mucho más a ganar que a perder. Sabedores de que el Madrid es el claro favorito, intentarán sacar su mejor versión y llegar al final con opciones en el marcador. En Euroliga vienen de ganar dos de sus tres últimos partidos, y buscarán un triunfo que les aleje de la parte baja de la tabla. El último precedente entre ambos equipos es de esta misma temporada, cuando el 12 de octubre el conjunto baskonista se impuso al Madrid en el Buesa Arena (105-100), con remontada incluída. Tadas Sedekerskis, capitán del equipo vasco, pasará por el quirófano por una lesión en el tobillo derecho, y se perderá unos dos meses de competición.

El Valencia, a seguir refermando su candidatura

El equipo de Pedro Martínez se enfrenta al Anadolu Efes en el Roig Arena. Los turcos vienen en horas bajas, con muchas bajas e instalados en la parte baja de la clasificación. Por ello, han optado por un cambio en el banquillo, y todo apunta a que Pablo Laso será el encargado de enderezar el rumbo del bicampeón de Europa, en principio, a partir de la próxima semana. El Valencia intentará sumar su décima victoria europea en una temporada en la que están demostrando a todo el mundo que son un equipo capaz de todo en Euroliga.