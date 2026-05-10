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Real Madrid - Breogán, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Real Madrid y Breogán se enfrentan en el Movistar Arena en la 30ª jornada de la Liga Endesa

Facundo Campazzo, jugador del Real Madrid

Facundo Campazzo, jugador del Real Madrid / ACB Photo - Víctor Salgado

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