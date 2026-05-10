Real Madrid - Breogán, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Real Madrid y Breogán se enfrentan en el Movistar Arena en la 30ª jornada de la Liga Endesa.

Madrid (36-32) Breogán l 2C l Min 4 Triplazo de Russell desde la esquina

Madrid (36-29) Breogán l 2C l Min 4 Feliz está a un nivel defensivo altísimo. Jugador muy importante para los blancos

Madrid (36-29) Breogán l 2C l Min 4 +1 Lyles

Madrid (35-29) Breogán l 2C l Min 5 Lylesss fuerza un 2+1 en la pintura

Madrid (33-29) Breogán l 2C l Min 5 Gran robo de Feliz en defensa y Abalde finaliza en la pintura

Madrid (31-29) Breogán l 2C l Min 6 Canasta de media distancia de Russell y Scariolo tiene que parar el partido. Tiempo muerto en la pista

Madrid (31-27) Breogán l 2C l Min 6 Machaca Brankovic para abajo

Madrid (31-25) Breogán l 2C l Min 7 Ooootro triple de Cook. 10 puntos para el americano

Madrid (31-22) Breogán l 2C l Min 8 Responde Len con un 2+1 en la pintura