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Real Madrid - Breogán, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Real Madrid y Breogán se enfrentan en el Movistar Arena en la 30ª jornada de la Liga Endesa
Sergi Bescós I Lázaro
Real Madrid y Breogán se enfrentan en el Movistar Arena en la 30ª jornada de la Liga Endesa.
Madrid (36-32) Breogán l 2C l Min 4
Triplazo de Russell desde la esquina
Madrid (36-29) Breogán l 2C l Min 4
Feliz está a un nivel defensivo altísimo. Jugador muy importante para los blancos
Madrid (36-29) Breogán l 2C l Min 4
+1 Lyles
Madrid (35-29) Breogán l 2C l Min 5
Lylesss fuerza un 2+1 en la pintura
Madrid (33-29) Breogán l 2C l Min 5
Gran robo de Feliz en defensa y Abalde finaliza en la pintura
Madrid (31-29) Breogán l 2C l Min 6
Canasta de media distancia de Russell y Scariolo tiene que parar el partido. Tiempo muerto en la pista
Madrid (31-27) Breogán l 2C l Min 6
Machaca Brankovic para abajo
Madrid (31-25) Breogán l 2C l Min 7
Ooootro triple de Cook. 10 puntos para el americano
Madrid (31-22) Breogán l 2C l Min 8
Responde Len con un 2+1 en la pintura
Madrid (29-22) Breogán l 2C l Min 8
Triplaaaazo de Cook desde la esquina
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