El Real Madrid bloquea la huida de Mario Hezonja a la NBA

La salida de Mario Hezonja del Real Madrid rumbo a la NBA está encallada. El ala-pívot croata anunció al conjunto blanco el pasado 20 de julio la voluntad de ejercer su cláusula liberatoria, de unos 850.000 euros, para romper el contrato que les une hasta 2029 y regresar a la liga americana.

La comunicación llegó sobre la bocina, ya que Hezonja y su entorno más cercano tenían hasta esa fecha para lograr su adiós a ese precio: hacerlo días más tarde significaba elevar el precio de la penalización. Desde ese momento, todo han sido problemas entre club y jugador, y la situación sigue sin solución.

Mario Hezonja quiere marcharse del Madrid tras haber llegado a un acuerdo con los Cleveland Cavaliers / AFP vía Europa Press

Un anuncio sin pago

Hezonja se dirigió a los mandatarios del club para comunicar su decisión, pero lo hizo sin dos aspectos clave: el dinero y el equipo en el que iba a militar el siguiente curso. Todo ello ante un temor que sobrevuela en la sección blanca, y es que el croata utilice la NBA como puente para poder regresar de manera libre a Europa y poder firmar por cualquier otro equipo. Algo que, según recoge el reglamento de la competición americana, no es tan sencillo, pero que tan solo el tiempo dictará lo que termine ocurriendo.

El 26 de julio, el periodista Shams Charania anunció que Hezonja había llegado a un acuerdo con los Cleveland Cavaliers para firmar un contrato de un año y 2,8 millones de dólares brutos, que al cambio, serían algo menos de un millón y medio de euros netos. En el Real Madrid, el último 'MVP' de la temporada en la Liga Endesa tenía garantizados seis 'kilos' netos hasta 2029.

Sin acuerdo anunciado con los Cavaliers

Pero su desembarco en América se está dilatando en el tiempo. Hezonja y los 'Cavs' todavía no han firmado el contrato anunciado, y todo pasa por la decisión del Real Madrid, que todavía no ha liberado al jugador. Así lo explica el periodista 'Marc Stein', que apunta a que el hecho de que no se anunciase hasta el 26/07 su llegada a Cleveland, choca con ese día límite que era el 20 de julio.

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid / EFE

Un Hezonja que, según apunta 'Marca', todavía no ha abonado al Real Madrid su cláusula liberatoria. En el club blanco se huelen la '13-14' que podría hacer Hezonja para terminar por la vía rápida su nueva vinculación con una franquicia NBA y ser libre para regresar a Europa. De hecho, medios como 'Sport24' dan por hecho que ocurrirá así, con Olympiacos o Dubai como posibles destinos.

Lo que propone el Real Madrid

Ante esta situación, el medio madrileño apunta a que el Real Madrid intentaría llegar a un acuerdo con Hezonja para conservar sus derechos en Europa. Una medida lógica si es que el interés del jugador en alargar su segunda etapa en la NBA es real, tal y como algunos medios afines a su agencia de representación comentaron. Si el croata tuviese intención de regresar a la Euroliga, esa proposición chocaría con sus planes, y no les quedaría más remedio, tanto a él como a su entorno más cercano, que abonar la cifra que pida el Real Madrid, o bien cumplir su contrato.

Mario Hezonja, ante Miles Norris / EFE

En la web del conjunto blanco, Hezonja aparece como miembro de la primera plantilla y como uno de los jugadores que tendrá a su disposición Pedro Martínez a partir del próximo curso. Un 'pulso' al que también contribuye el jugador tal y como se demostró con su última historia en Instagram: "La única solución eficaz contra las personas malvadas y violentas es que las personas buenas sean más hábiles en la violencia". El serial Hezonja - Real Madrid todavía promete nuevos episodios memorables.