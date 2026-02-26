En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Bayern Múnich, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 29ª jornada de la Euroliga entre Real Madrid y Bayern Múnich
Arnau Montserrat
Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en el Movistar Arena en la 29ª jornada de la Euroliga.
El Real Madrid, por su parte, llega a la cita cuarto en la Euroliga con un balance de 17-11. Delante, Pesic, ex azulgrana y técnico ahora del Bayern.
El Bayern también viene de caer en la Copa alemana, en su caso en semifinales. En la Euroliga es decimoquinto con un balance de 12 victorias y 16 derrotas.
En la Euroliga, el Madrid cortó una racha de 3 derrotas consecutivas en la última jornada ante Partizan. El Bayern ganó en el partido de la primera vuelta, 90-84.
Llega el Real Madrid a la cita de Euroliga tras caer en la final de la Copa del Rey ante Baskonia el pasado domingo. En menos de 25 minutos arranca el partido en el Movistar Arena.
