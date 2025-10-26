En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Baxi Manresa, en directo: cuarta jornada de la Liga Endesa, en vivo
El cuadro del Bages quiere evitar que el conjunto blanco consiga el récord histórico de victorias consecutivas como local en la ACB
Real Madrid y Baxi Manresa se enfrentan en la cuarta jornada de la Liga Endesa.
