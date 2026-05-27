Real Madrid - Baskonia, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Primera parte muy disputada. Con un primer cuarto con un nivel de acierto altísimo, con ambos equipos tirando y enchufando muchos tríples. En la segunda mitad bajó un poco el ritmo, con las defensas siendo más protagonistas. Hezonja ha sido el más destacado de la primera mitad con 12 puntos. Destacar también el debut de Yurtseven, quién por el momento ha conseguido anotar 5 puntos.