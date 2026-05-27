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Real Madrid - Baskonia, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Real Madrid y Baskonia se enfrentan en el Movistar Arena en la 33ª jornada de la Liga Endesa
Sergi Bescós I Lázaro
Real Madrid y Baskonia se enfrentan en el Movistar Arena en la 33ª jornada de la Liga Endesa.
Primera parte muy disputada. Con un primer cuarto con un nivel de acierto altísimo, con ambos equipos tirando y enchufando muchos tríples. En la segunda mitad bajó un poco el ritmo, con las defensas siendo más protagonistas. Hezonja ha sido el más destacado de la primera mitad con 12 puntos. Destacar también el debut de Yurtseven, quién por el momento ha conseguido anotar 5 puntos.
Madrid (46-42) Baskonia l Descanso
Finaaaaaaal de la primera parte. Ambos equipos se van a los vestuarios a descansar y preparar la segunda parte
Madrid (46-42) Baskonia l 2C l Min 0
Canasta en la pintura de Hezonja
Madrid (44-42) Baskonia l 2C l Min 2
Atacando muy bien Baskonia en este último tramo de primera mitad.
Madrid (44-40) Baskonia l 2C l Min 2
Simmos anota una buena penetración
Madrid (42-38) Baskonia l 2C l Min 2
1 de 2 para Yurtseven desde la personal
Madrid (41-37) Baskonia l 2C l Min 2
Técnica para el Facu tras protestas una decisión arbitral
Madrid (41-35) Baskonia l 2C l Min 3
1 de 2 Hezonja desde la personal
Madrid (40-35) Baskonia l 2C l Min 3
Yurtseven anota con un gran gancho
Madrid (38-35) Baskonia l 2C l Min 4
Canasta de Omoruyi bajo el aro
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