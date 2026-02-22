En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Baskonia, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
Sigue en directo la final de la Copa del Rey de baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
Real Madrid y Baskonia se enfrentan en el Roig Arena en la final de la Copa del Rey de baloncesto.
Bueno, parece que despierta Baskonia con triple de Cabarott
13-4
Falla los dos tiros libres Hezonja!!!
Cabarrot, que ha entrado en juego tras el tiempo muerto, comete falta sobre Hezonja y tiros libres para el croata
13-4
Omoruyi logra sus primeros puntos
Baskonia no ve el aro, mientras el Madrid lo ha metido todo...demasiadas diferencias en este inicio.....
13-2
Si esto continúa igual, puede ser un paseo para los blancos ante un Kosner Baskonia que no se le parece en nada al equipo que ayer dio cuenta del Barça...quizá sufran también el desgaste físico ante los blaugrana
13-2
llega el tercer triple del Madrid, con Hezonja y Galbiati tiene que parar el partido porque los blancos se van claramente en el marcador....
10-2
Campazzo logra precisamente el triple para irse ya en el marcador....
Campazzo ha iniciado su campaña de faltas y desgaste constante ante Forrest, al menos le pitan la falta.....
7-2
Taponan a Tavares, aunque de manera ilegal y primeros puntos para el caboverdiano....y el Madrid vuelve a anotar con triple de Llull!!
