Baloncesto

Real Madrid - Baskonia, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo

Sigue en directo la final de la Copa del Rey de baloncesto entre Real Madrid y Baskonia

Campazzo, en una acción del encuentro ante el Baskonia

Campazzo, en una acción del encuentro ante el Baskonia / Juanjo Martín / EFE

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Real Madrid y Baskonia se enfrentan en el Roig Arena en la final de la Copa del Rey de baloncesto.

