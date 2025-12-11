En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Baskonia, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 15ª jornada entre Real Madrid y Baskonia
Xavier Zapater
Real Madrid y Baskonia se enfrentan en el Movistar Arena en la 15ª jornada de la Euroliga.
1er cuarto | 4’ | 16-13
Canastón de Luwawu-Cabarrot. Se generó el espacio con el bote y anotó desde la esquina corta.
1er cuarto | 4’ | 16-11
Se reanuda el juego en el Movistar Arena con el tiro libre adicional de Tavares que ha acabado dentro.
1er cuarto | 4’ | 15-11
¡TAVARES! ¡Dominando la zona! Rebote en ataque y 2+1 para el de Cabo Verde. Tiene que pedir tiempo muerto Paolo Galbiati, tras el parcial del Madrid.
1er cuarto | 5’ | 13-11
Tampoco falla Campazzo desde el 4,60. Vuelve a mandar el Real Madrid.
1er cuarto | 5’ | 11-11
Se había ensuciado mucho el ataque del Madrid, pero Campazzo se quedó con la bola y sacó dos tiros libres.
1er cuarto | 5’ | 11-11
No perdona Tavares desde el tiro libre. Empata el partido.
1er cuarto | 5’ | 9-11
Falta de Luwawu-Cabarrot sobre Tavares, que viajará a la línea de personal. La segunda de equipo para Baskonia.
1er cuarto | 6’ | 9-11
La defensa del Madrid ha obligado a un tiro forzado de Kurucs. No tocó ni aro el lanzamiento de tres.
1er cuarto | 6’ | 9-11
Salta a pista ya Trent Forrest. Vuelve a jugar tras dos meses de lesión.
1er cuarto | 6’ | 9-11
Se queda con un pequeño Tavares y suma dos puntos en pintura. Los primeros para el de Cabo Verde.
- Real Madrid - Manchester City, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Lo que no se vio del Madrid - City: Guardiola 'meó' con la suya, Zidane estuvo en el Bernabéu y el club silenció la pitada
- Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 6
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, sobre el Athletic Club: 'Es una discriminación intolerable; hasta podría ser ilegal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...
- La convocatoria del Madrid para recibir al Manchester City...con Mbappé