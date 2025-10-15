El Real Madrid baila al ritmo de Okeke y Lyles

El Real Madrid sigue invicto en el Movistar Arena. Los de Scariolo se impusieron a Partizán (93-86) en un duelo en el que los dos fichajes procedentes de la NBA, Trey Lyles y Chuma Okeke, demostraron lo importantes que pueden ser durante la temporada. Edy Tavares, con 19 puntos y 8 rebotes, también fue un dolor de cabeza en la zona para la defensa serbia.

Real Madrid - Partizán de Belgrado (baloncesto, Euroliga), 15/10/2025 EUROLIGA RMA 93 86 PAR Alineaciones REAL MADRID, 93 (24+28+23+18): Feliz (2), Kramer, Deck (6), Okeke (14), Tavares (19) -cinco inicial-; Campazzo (2), Fernando (2), Garuba, Hezonja (12), Llull (3), Lyles (17), Maledon (16). PARTIZAN, 86 (12+21+23+30): Jones C. (10), Bonga (5), Parker (23), Brown (8), Jones T. (5) -cinco inicial-; Lakic, Marinkovic (13), Muurinen, Osetkowski (11), Pokusevski, Washington (11).

Los blancos empezaron el partido con la derrota en Vitoria en mente. Por un problema evidente de concentración, dejaron escapar una ventaja de 20 puntos a favor para acabar perdiendo contra Baskonia. Un error que no podían volver a repetir. Es por eso que desde el primer segundo salieron enchufados, tanto en intensidad como en nivel de acierto desde el exterior.

En defensa, los locales estuvieron de diez en el primer cuarto. Partizan tan solo pudo anotar 12 puntos en el cuarto, escogiendo mal las selecciones de tiro por el asfixiante marcaje del Madrid. Okeke siguió con su idilio con el triple y enchufó el primero que intentó para poner una cierta ventaja favorable a los blancos. Junto a los puntos de Tavares y las acciones de Deck, todo parecía más fácil.

Walter Tavares, defendido por Tyrique Jones / JUANJO MARTIN

En el segundo cuarto, el vendaval ofensivo fue todavía mayor. Y los principales culpables fueron Lyles y Hezonja. El canadiense empezó a liderar la gran mayoría de los ataques y con motivo. Cada pelota que recogía acababa dentro de la canasta rival; fuera de más cerca o de más lejos. Al gran peligro del 'ex NBA' se sumó otro alero, Mario Hezonja, para anotar dos triples consecutivos.

Al descanso, los de Scariolo se fueron dominando de 19 puntos de diferencia. Otra de las grandes noticias de la primera mitad fue el debut de Theo Maledon en Euroliga, después de perderse los primeros partidos de la temporada por lesión. Tuvo más minutos de los esperados en un principio y acabó el encuentro con unas estadísticas excelentes: 16 puntos, tres rebotes y tres asistencias.

Trey Lyles dio un gran recital en el Movistar Arena / JUANJO MARTIN

Conscientes de lo que había sucedido el pasado domingo, los blancos salieron con el cuchillo entre los dientes a pesar de la ventaja. Partizan estuvo más acertado desde el exterior, con dos triples consecutivos de Jabari Parker, e hizo un pequeño amago de acercarse al marcador. Rápidamente, Tavares acabó con el intento con un 2+1 que volvía a poner tierra de por medio.

Líderes de la Euroliga

Partizan arrancó bien el último cuarto también, con un parcial de 0-5, que volvió a esfumarse con un triple de Okeke. El estadounidense llevaba 4/5 desde el exterior y 8/9 en los últimos dos partidos. Los serbios llegaron a colocarse a cuatro puntos, haciendo un mejor último cuarto, pero los de Scariolo mantuvieron la ventaja y se llevaron otra victoria en casa para mantener el invicto y compartir la primera plaza con Zalgiris, Barça y Hapoel Tel Aviv.

Después del triunfo en la capital española, los blancos viajarán a Belgrado para enfrentarse al Estrella Roja el próximo viernes. Un rival que se le ha dado bien en los últimos tiempos, ya que no pierden contra ellos desde el año 2022. Si el nivel de los fichajes es similar al de este miércoles, será difícil que a los blancos se les escape el pleno europeo esta semana.