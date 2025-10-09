En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Asvel, en directo: tercera jornada de Euroliga, en vivo
Los blancos reciben al cuadro francés en el Movistar Arena
Xavi Turu
Real Madrid y Asvel se enfrentan en el Movistar Arena en la tercera jornada de la Euroliga.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡Szczesny no desea jugar el Clásico con el Barça!
- El problema del Barça: Iñigo Martínez lo vio venir
- Operación Ter Stegen
- Voces críticas en el vestuario del Barça
- El Barça acumula más de 159 millones en deudas por fichajes
- Piqué carga contra el arbitraje: 'Esto es una puta vergüenza
- Barça Vision, de 408 millones a 178, un agujero negro
- Gran sintonía Laporta-Al Khelaifi en la reunión de la EFC