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Liga Endesa
Real Madrid - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Real Madrid y Asisa Joventut se enfrentan en el Movistar Arena en la 32ª jornada de la Liga Endesa
Sergi Bescós I Lázaro
Real Madrid y Asisa Joventut se enfrentan en el Movistar Arena en la 32ª jornada de la Liga Endesa.
¡Este es el 5 titular del Madrid!
¡El 5 inicial de los blancos!
¡Ya tenemos el 5 inicial de la Peña!
¡Este es el 5 titular de la Penya!
Habla Dani Miret sobre la posibilidad de ir al mercado tras la lesión de Tomic.
''Estamos en ello. Si encontramos una pieza que pueda sumar en el equipo, lo haremos''
¡Turno para la presentación de los equipos!
¡Madrid y Penya se presentan sobre la pista!
Palabras de Scariolo antes del partido sobre la llegada de Omer Yurtseven,
''Está bien pero le falta ritmo de competición. Una pena ya que no podrá participar en la Final Four. Una vez termine, tendremos que acelerar todo y que nos pueda ayudar en esta situación de emergencia''
Algo más de 15 minutos para el inicio del partido
¡Ambos equipos ya calientan sobre la pista! Menudo duelo de bases tenemos hoy. Facu vs Ricky. Se viene auténtico partidazo para terminar la temporada regular
Nuevo fichaje para Scariolo
Tras las duras lesiones de Tavares y Len, los blancos se han visto obligados a reforzarse en la pintura para este tramo final de temporada. Esta semana, el Real Madrid ha oficializado la llegada del pívot turco, Omer Yurtseven que llega para únicamente disputar los Playoffs de Liga Endesa. Un jugador con rendimiento inmediato y con experiencia en Europa.
Final de temporada
Los blancos encaran el partido frente a la Penya sabiendo que tienen el liderato asegurado y el factor pista a favor en los Playoffs. Los de Sergio Scariolo vienen de perder frente al Surne Bilbao (88-82) y buscarán su victoria número 27 en liga.
Por su parte, el Asisa Joventut se juega mucho en el día de hoy. La Penya viaja a Madrid tras una muy buena victoria frente al MoraBanc Andorra (101-79). Los de Dani Miret quieren ganar en el Movistar Arena para certificar su presencia en los Playoffs a final de temporada.
¡Muuuuuuuy buenos días desde el Movistar Arena!
¡Hola Holaa Holaaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Real Madrid y Asisa Joventut correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa
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