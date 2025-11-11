El Real Madrid apuesta fuerte por el baloncesto: diez millones más de presupuesto

El Real Madrid apuesta firmemente por mantener a la sección de baloncesto en la élite europea. El club blanco dispone de diez millones más en la presente temporada que en la anterior. El presupuesto actual es de 55 millones de euros, que suponen un aumento respecto a los 45 del curso anterior.

Dicho incremento se explica sobre todo por la apuesta que ha hecho el Madrid por el nuevo proyecto de Scariolo. El gasto en la plantilla ha subido de 37 millones hasta 49, un llamativo 26% más. No sólo se ha reforzado el 'roster' de jugadores, sino que el conjunto blanco también ha potenciado su cuerpo técnico.

En cuanto a los ingresos, el área comercial es la gran fuente de dinero para el club, con un total de 11,9 millones de euros que proporcionan los patrocinadores. Las entradas, los abonos y las cuotas sociales aportan 7,3 millones, y los derechos televisivos generan unos tres millones.

El próximo 23 de noviembre se celebrará la Asamblea Ordinaria, en la que se presentará dicho informe económico a los socios compromisarios.

Un verano de reconstrucción

A pesar de ganar la Liga Endesa 2024-25, en la cúpula blanca se decidió apostar por un cambio de rumbo en la parcela deportiva. Se despidió a Chus Mateo, al que aún le quedaba un año más de contrato, y se optó por traer de vuelta a Sergio Scariolo, alcanzando un acuerdo hasta 2028.

Sergio Scariolo, en el partido de ACB frente al Joventut / ACB Photo - David Grau

El técnico italiano cuenta con un 'staff' muy completo. Un total de seis ayudantes le acompañan: Luis Guil, Stefan Ivanovic, Matteo Cassinerio, Piti Hurtado, David Jimeno y Lolo Caín. Además, Juan Trapero se mantiene como preparador físico del equipo.

La plantilla también ha experimentado un importante cambio, con hasta seis fichajes en verano, más la incorporación de Alex Len hace apenas diez días. Las llegadas de Théo Maledon, Trey Lyles y Chuma Okeke parecen haber sido capitales para dar un salto de calidad respecto a la temporada pasada. Además, David Kramer, Gabriele Procida, Izan Almansa y el propio Alex Len le proporcionan al equipo un fondo de armario que con el calendario tan apretado que hay, no le vienen nada mal a Scariolo.

Visita europea al Roig Arena

El calendario no afloja y los blancos, tras derrotar el domingo al Joventut en Badalona (75-80), ya están pensando en su siguiente compromiso. Será la visita al Roig Arena de Valencia este martes (20:30 h). Ambos equipos llegan con el mismo balance en Euroliga (cinco victorias y cuatro derrotas), aunque los valencianistas vienen de caer en Kaunas y los madridistas, de asaltar el Palau.