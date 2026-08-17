El Real Madrid anuncia el fichaje de Eli Ndiaye, aunque su futuro podría estar lejos del club blanco

El Real Madrid anunció el sexto fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata de un Eli John Ndiaye que regresa al club blanco tras haber pasado un año en Estados Unidos después de que el pasado verano hiciese las maletas rumbo a los Atlanta Hawks. Firma con el conjunto madridista hasta 2028.

Ndiaye vuelve al Real Madrid después de un año sin el protagonismo deseado en América. El ala-pívot senegalés firmó un contrato dual con los Atlanta Hakws, pero nunca llegó a debutar con el equipo de Quin Snyder.

Sí que lo hizo con los College Park Skyhawks, el equipo de la franquicia en la G-League. Aunque una grave lesión en la cadera le dejó fuera de juego para toda la temporada, y el 31 de diciembre, los Hawks hicieron oficial que le rescindían el contrato.

Cuenta atrás para resolver el futuro de Ndiaye / NBA

Ndiaye regresa a un Real Madrid en el que jugó cuatro temporadas (2021-2025) consiguiendo ocho títulos: una Euroliga, tres ACB, una Copa del Rey y tres Supercopas Endesa.

Tras su salida del conjunto blanco el pasado verano, el Real Madrid se quedó con sus derechos en la Liga Endesa inscribiéndolo en la lista de jugadores con derecho de tanteo. Semanas atrás, Valencia Basket presentó oferta por Ndiaye, ya que, más allá de ser un perfil interesante por su juventud (22 años), pero con una importante experiencia ya en Liga Endesa y Euroliga, también es jugador cupo, algo en lo que los taronja iban más ajustados respecto a anteriores campañas.

Ndiaye y Fernando celebran un título que le ha salido muy barato al Madrid ante un impotente Valencia / EFE

La salida de Mario Hezonja rumbo a los Cleveland Cavaliers y la baja prevista casi toda la temporada de Usman Garuba por una lesión en su Aquiles izquierdo puso en alerta al club blanco. Y finalmente se decidió optar por igualar la propuesta taronja, de manera que, en caso de querer seguir su carrera en España, el jugador debía firmar un contrato con el Real Madrid.

El juego interior blanco cuenta, a día de hoy, con Chuma Okeke, Jaime Pradilla y Mikael Jantunen en la posición de '4', y con Edy Tavares, Olivier Sarr al '5', aunque todavía se debe oficializar el fichaje de Damian Jones. Todo ello con Garuba recuperándose y a la espera de ver que ocurre con el futuro de Izan Almansa. Los minutos van a estar carísimos.

Jaime Pradilla ya es jugador del Real Madrid de baloncesto / Real Madrid

Ante este escenario, la web 'Encestando' apunta a que la idea del conjunto blanco sería buscarle una cesión a Ndiaye. En todo caso, el nuevo interior blanco fue uno de los integrantes de la plantilla de Pedro Martínez que este lunes pasaron las revisiones médicas para dar comienzo a una nueva pretemporada.