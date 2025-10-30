El Real Madrid anuncia el fichaje de Alex Len hasta 2027

Ya es oficial. El Real Madrid anunció el fichaje del pívot Alex Len,que se incorpora a la disciplina blanca para lo que resta de temporada y dos más, hasta 2027. Un movimiento que llega tras la salida de Bruno Fernando días atrás rumbo a Belgrado para fichar por el Partizán de Zeljko Obradovic.

La posición de '5' en el Real Madrid había quedado coja tras la salida del angoleño. Si bien es cierto que Sergio Scariolo cuenta con Edy Tavares, Usman Garuba e incluso con Izan Almansa, las dudas en estos dos últimos han hecho que la secretaría técnica blanca haya movido ficha para incorporar a un jugador con amplia experiencia en la NBA.

Len, que nació en Antratsyt, Ucrania, hace 32 años, fue elegido en la quinta posición del draft de 2013 por los Phoenix Suns. Allí llegó tras haberse formado en la Dnipro Higher College y en la Universidad de Maryland, en la que estuvo entre 2011 y 2013.

El periplo del ucraniano en la liga americana

Desde aquel año y hasta 2018 jugó en la franquicia de Arizona, para luego empezar un periplo entre Atlanta Hawks (18-20), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (20-21), Washington Wizards (2021) y otro regreso a Sacramento (21-25) para terminar el curso pasado en los Lakers de LeBron James y Luka Doncic.

Alex Len, en la NBA / JOHN G. MABANGLO

Sus números en la NBA

En total, 12 temporadas en la NBA con más de 700 partidos a sus espaldas entre regular season y playoff con unos promedios de 6,7 puntos y 5,3 rebotes por encuentro, algo alejados de las expectativas que podría haber con un número 5 del draft.

Pese a que Len pretendía seguir en la NBA, y que firmó un contrato temporal a principio de curso con los New York Knicks, antes de arrancar la campaña fue cortado por los neoyorquinos.

Las cualidades de Alex Len

Y ahora está preparado para vivir su primera experiencia en el baloncesto europeo de clubes llegando al poderoso Real Madrid. Bajo las órdenes de Scariolo, Len espera poder mostrar sus virtudes: un jugador muy interesante en el bloqueo y continuación, con buena capacidad para el rebote y que puede jugar por encima del aro.

El tiro no es su principal arma, aunque en la pintura puede ser muy peligroso si logra hacerse espacio. Con sus dos metros y 13 centímetros, debe ser importante también en la intimidación defensiva.