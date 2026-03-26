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Baloncesto
Real Madrid - Anadolu Efes, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 34ª jornada de la Euroliga entre Real Madrid y Anadolu Efes
Miquel Roca
Real Madrid y Anadolu Efes se enfrentan en el Movistar Arena en la 34ª jornada de la Euroliga.
R. MADRID-EFES 11-19 | 1C
Trata de recortar más el Madrid antes del cierre del primer cuarto, pero se topa por dos veces con los tapones estratosféricos de Kai Jones.
R. MADRID-EFES 11-17 | 1C
Dos libres de Trey Lyles y un contraataque culminado con bandeja de Deck acercan al Madrid a seis puntos.
R. MADRID-EFES 7-17 | 1C
La metió para abajo Tavares, y luego ambos equipos fallaron sus ataques siguientes. Sigue mandando con cierta comodidad el Efes a poco más de dos minutos del final del primer cuarto.
R. MADRID-EFES 5-17 | 1C
Dos ataques consecutivos del Real Madrid anotando, pero no le vale para rebajar la diferencia si también el Efes suma en todas sus posesiones.
R. MADRID-EFES 3-12 | 1C
Casi a mitad de cuarto llega por fin la primera canasta del Real Madrid. Es un triple de Mario Hezonja.
R. MADRID-EFES 0-12 | 1C
El tiempo muerto pedido por Sergio Scariolo no ha servido para encontrar soluciones en el ataque blanco y el parcial sigue creciendo. Osmani la hunde para el 0-12. Incredulidad inicial en el Movistar Arena.
R. MADRID-EFES 0-10 | 1C
Espeso el arranque de partido de los de Sergio Scariolo, que siguen sin anotar tras más de tres minutos. Lo aprovecha el Efes para seguir ampliando el parcial de salida. Osmani con un triple y Dozier bajo canasta lo elevan hasta el 0-10.
R. MADRID-EFES 0-5 | 1C
Mal primer ataque del Real Madrid, y el Efes que lo aprovecha para distanciarse con un triple de Jordan Loyd.
R. MADRID-EFES 0-2 | 1C
Abre el marcador Poirier, que transforma los dos primeros tiros libres del partido.
SALTO INICIAL
Arranca el partido en el Movistar Arena. Vincent Poirier, otro del Efes que regresa a la que fue su casa, le gana el salto inicial a Tavares.
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