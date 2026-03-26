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Real Madrid - Anadolu Efes, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Sigue en directo el partido de la 34ª jornada de la Euroliga entre Real Madrid y Anadolu Efes

El Real Madrid afronta un nuevo compromiso de Euroliga

El Real Madrid afronta un nuevo compromiso de Euroliga / EFE

Miquel Roca

Real Madrid y Anadolu Efes se enfrentan en el Movistar Arena en la 34ª jornada de la Euroliga.

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