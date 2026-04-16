El Real Madrid acaba con el Estrella Roja y le hace un favor al Barça

El Real Madrid sacó el rodillo para derrotar al Estrella Roja por 21 puntos de diferencia (103-82) en la que fue la 18ª victoria en 19 encuentros como local del conjunto blanco en la Euroliga. Tras un primer cuarto igualado, los de Sergio Scariolo mejoraron prestaciones, aprovecharon su inspiración con el tiro, y se apuntaron un triunfo que les asegura la ventaja de campo en el play-off y que les puede hacer terminar en segunda posición.

Real Madrid - Estrella Roja (baloncesto, Euroliga), 16/04/2026 EUROLIGA RMA 103 82 EST Alineaciones REAL MADRID, 103 (27+29+21+26): Campazzo (16), Abalde (-), Okeke (8), Hezonja (19), Tavares (6), -cinco inicial-, Llull (5), Feliz (10), Maledon (12), Lyles (9), Deck (6), Garuba (10) y Len (2). ESTRELLA ROJA, 82 (25+19+19+19): Miller-McIntyre (4), Carter (3), Nwora (15), Moneke (14), Bolomboy (-) -equipo inicial-, Butler (10), Rivero (2), Kalinic (3), Ojeleye (8), Miljenovic (3), Izundu (10), Dobric (10).

Bajo la atenta mirada de Luka Doncic y Novak Djokovic, espectadores de lujo en el Movistar Arena, ambos equipos intercambiaron golpes en un primer cuarto terriblemente igualado, con muchos aciertos exteriores.

Novak Djokovic y Luka Doncic estuvieron en el Palacio presenciando el Real Madrid - Estrella Roja / Euroleague

Tras el 27-25 del primer periodo, el Real Madrid empezó a apretar el acelerador. Los blancos rompieron el empate a 36 con un parcial de 9-0 culminado por un triple de Facundo Campazzo, que se medía a su exequipo.

El Madrid puso la directa a partir del segundo cuarto

Estrella Roja trataba de sobrevivir gracias a la inspiración anotadora de un Jordan Nwora que cerró la primera mitad con 15 puntos consecutivos. Pero los de Sergio Scariolo seguían al alza, con una gran actuación colectiva que les permitió cerrar el segundo cuarto con una ventaja de 12 tantos (56-44).

Sasa Obradovic, entrenador del Estrella Roja / EFE

No llevaba malos números en ataque el conjunto de Belgrado, pero era imprescindible mejorar el nivel defensivo en el segundo tiempo para tener opciones de victoria. No hubo ni rastro de una posible reacción serbia en el arranque del tercer periodo.

El Real Madrid se fue hasta el 62-46 con la dupla Campazzo-Hezonja carburando a gran nivel. Pero los blancos se relajaron, Estrella Roja lo aprovechó y llegaron hasta el 68-61 con el que Scariolo detuvo el choque. Se habían complicado la vida de manera muy tonta, pero entonces entró en acción Andrés Feliz.

Mario Hezonja y Jordan Nwora, durante el Real Madrid - Estrella Roja / EFE

Estrella Roja, sin reacción

Un par de acciones del dominicano, y la enésima mandarina de Sergio Llull con un triple sobre la bocina permitieron que los blancos, en un abrir y cerrar de ojos, recuperasen una renta muy cómoda en el electrónico para entrar al asalto final con ventaja clara (77-63).

Dos 2+1 de Theo Maledon y Trey Lyles dispararon al Real Madrid en el marcador (85-65), y los serbios sacaron bandera blanca para empezar a ahorrar esfuerzos y batería de cara al Play-In. Al final, 103-82 para un Real Madrid que, con la ventaja de campo garantizada, podría terminar en segunda posición.