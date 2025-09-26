Con Raquel Carrera a por la cuarta Supercopa

Difícilmente se puede quitar ya el Valencia Basket el cartel de favorito en las competiciones nacionales y este fin de semana le llega la oportunidad de defender una Supercopa LF Endesa que ganó en las últimas dos ediciones y de la que suma ya tres títulos. Y lo hace, además, con el esperado regreso de una Raquel Carrera que no pudo jugar la Copa de Atenas ni el partido ante el Estudiantes en Murcia por unas molestias en la rodilla de las que ya se ha recuperado.

Así, la gallega estará este sábado a las 17:15 disponible para el técnico taronja en el Palacio de los Deportes de Huesca (Teledeporte), tal y como confirmó el propio Rubén Burgos. "Era un proceso individual por unas molestias, dos semanas de preparación física y algo de basket, se ha incorporado al grupo, competirá con un control de minutaje, pero está apta para competir, su evolución ha sido bastante controlada y de momento, satisfactoria.

Con ella y pese a las bajas de Leo Fiebich y Cristina Ouviña, las taronja son aún más favoritas si cabe y más tras una pretemporada perfecta con pleno de victorias. "Quiero pensar que no tendremos presión, llevamos años siendo el rival a batir, recuerdo las visitas a otros campos y parecía desde el principio que éramos un equipo histórico. Hemos conseguido los objetivos muy rápidamente y cuando vienen las jugadoras sabe lo que representa".

Eso sí, el técnico taronja contará con los refuerzos de la belga Hind Ben Abdelkader y Elena Rodríguez, con contrato hasta el 10 de noviembre.

Precedentes

El Perfumerías Avenida es el rival más recurrente de Valencia Basket en su historia con un total de 30 enfrentamientos. El balance global es de 19-10 para las salmantinas y un empate. En las últimas campañas la superioridad es taronja si nos ceñimos a eliminatorias. En la temporada 22-23, Valencia Basket ganaba en semifinales de Supercopa y en la final por el título de liga. En la campaña 23-24 las valencianas ganaron en la final de la Supercopa y también en la final por el título. El año pasado el conjunto taronja volvió a superar a Perfumerías Avenida en la semifinal de la LF Endesa. Eso sí, los partidos de liga regular suelen caer en su mayoría del lado salmantino. Si nos ceñimos únicamente a Supercopa, el Valencia Basket se ha llevado los tres partidos que ha disputado contra este rival en esta competición.

Primer título de la campaña y primera defensa de título

Arranca la temporada 25-26 y el equipo taronja va a optar por un total de cuatro títulos. La LF Endesa, la EuroLeague Women, la Copa de la Reina y, este primero, la Supercopa LF Endesa. Uno de cuatro títulos en juego y esta Supercopa será la primera opción de trofeo a levantar para Valencia Basket. De los dos títulos vigentes que posee el combinado taronja, la Supercopa será uno de los tres que tiene que defender esta campaña. Un título que ha levantado el equipo en tres ocasiones. La primera en 2021 y las dos últimas de forma consecutiva en 2023 y 2024.

Camino de la cuarta Supercopa

La Supercopa LF Endesa es el primer título nacional que consiguieron las de Rubén Burgos hace ahora cuatro temporadas en las Islas Canarias ante Perfumerías Avenida. Tras llegar a la final en la 22-23 y caer ante Spar Girona, Valencia Basket recuperó el trono la siguiente temporada venciendo en la final de nuevo al equipo charro y la pasada campaña repitió título, esa vez ante Casademont Zaragoza. Cuatro finales en las últimas cuatro ediciones. Esta será la sexta participación consecutiva en el torneo.

Rivales en una posible final

En la segunda semifinal se enfrentarán Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis. En caso de que Valencia Basket pasara esta eliminatoria se enfrentará al vencedor el domingo a las 17:00h en la gran final.

Más de 120 aficionados en Huesca

Las jugadoras taronja no estarán solas en el pabellón de Huesca, puesto que tendrán el aliento de más de 120 aficionados que se han desplazado para apoyar al equipo en este difícil primer reto de la temporada.

Vía: Superdeporte