Raiste: "Sé muy bien lo que tengo que hacer para tener minutos en el UCAM Murcia"

Sander Raieste, alero estonio que llegó este último verano al UCAM Murcia CB procedente del Saski Baskonia, apuntó este jueves en su presentación que "el primer objetivo es entrar en la Copa del Rey" de baloncesto y "luego estará llegar a las eliminatorias por el título de la liga Endesa y hacer una buena Copa de Europa". De 26 años y 2,01 metros de estatura, cubre la vacante del letón Rodions Kurucs, quien se marchó precisamente a Vitoria, tiene experiencia en la ACB y en la Euroliga con los baskonistas y destaca por su capacidad defensiva.

"Estar en el UCAM es un reto. Salí de un sitio en el que estuve diez años y es una experiencia nueva", apuntó quien dijo tener "carácter para jugar en un equipo como este, bien motivado y entrenado y con los objetivos claros", ha asegurado. El de Tallin, internacional con su país, tiene claro que se encuentra "en el sitio ideal para progresar".

"He hablado con Sito Alonso -el entrenador- y sé muy bien lo que tengo que hacer para tener minutos. Estoy preparado para hacerlo cada día, entrenando y jugando (...) Me gusta cómo trabajamos y creo que vamos a hacer cosas muy buenas si seguimos así, aunque es muy temprano todavía, porque no hemos mostrado nuestro mejor baloncesto", afirmó.

"Soy un jugador diferente a Kurucs. Creo que él es único en Europa por su estilo de juego y yo estoy aquí para aportar las cosas que pueda dar. Es imposible sustituirlo, pero voy a hacer todo lo posible para dar buenos resultados", señaló. Su relación con Alonso viene de diez años atrás, pues coincidieron en Vitoria: "Hice mi primera temporada con él en Baskonia y no se pueden olvidar los resultados de los últimos años del UCAM, de los que Sito es parte. Cree en el proyecto y es un lujo jugar para él".

"La liga está más igualada y está claro que hay favoritos, pero como hemos visto otros años, puede ganar cualquiera. El nivel sigue subiendo y los equipos son mejores, lo cual dice mucho del crecimiento del baloncesto aquí", apostilló.

Vía: La Opinión de Murcia