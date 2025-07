Rafa Villar, presente y futuro para un Baskonia que recupera a españoles en su plantilla

La llegada de Rafa Villar a Baskonia ya es un hecho. El base catalán firma por el conjunto vitoriano para las próximas tres temporadas después de haberse liberado del contrato que le unía al Hiopos Lleida, su club las tres últimas temporadas.

Villar aterriza en un Baskonia que ha pensado en él como un jugador tanto de presente como futuro. El próximo 9 de agosto cumplirá 21 años, y deja atrás una campaña de debut en la Liga Endesa tremendamente prometedora.

Los números de Villar en su primer año en la ACB

El joven director de juego vivió con Gerard Encuentra su primer curso en la ACB, y en 19 minutos de media por encuentro ha promediado 5,7 puntos, 2,9 asistencias y 2,4 rebotes por partido. Uno de los bases españoles más prometedores del panorama nacional y que este verano formará parte de la España B que dirigirá Jaume Ponsarnau, un proyecto de grupo con caras que podrían formar parte de la absoluta en los próximos años.

Rafa Villar y Juani Marcos jugarán la próxima temporada en Baskonia y Barça, respectivamente / ACB Photo - Sergi Gerones

Gracias a su 1,91, Villar es un base alto con un buen físico para castigar a las defensas rivales. Corre bien el contraataque, tiene buena actitud defensiva y destaca por su inteligencia en pista. Tiene margen de mejora con su lanzamiento exterior, ya que solo ha anotado un 17% de los triples que ha lanzado esta última temporada.

A la espera de ver si es Pablo Laso su entrenador la próxima temporada, o si Baskonia decide acometer un cambio de rumbo en el banquillo, hay que imaginar una primera temporada de Villar con muchos minutos en Liga Endesa, y conociendo las altas exigencias que se viven en una Euroliga de tan alto nivel, en la que irá ganando protagonismo.

El segundo fichaje baskonista

Villar es el segundo fichaje de Baskonia para la próxima campaña tras la llegada de Clément Frisch, un ala-pívot francés de dos metros y un centímetro que llega procedente del Nancy.

Vuelven a tener a un jugador español en plantilla

Con el fichaje de Villar se produce un hecho curioso y que no pasa desapercibido: Baskonia recupera a un jugador español en su plantilla, tras no haber tenido a ninguno en el primer equipo el curso pasado. El club vitoriano tuvo que hacer equilibrios con los cupos (Sander Raieste, Pavel Savkov, Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop), y este próximo año la situación aspira a cambiar. En la 22/23 y 23/24, Dani Díez era el único jugador nacional en el equipo, mientras que en la 21/22, no hubo tampoco ninguno.

Dani Díez era el último jugador español que habñia pertenecido a la primera plantilla de Baskonia / ACB Photo - E. Otxoa

La apuesta de Baskonia por Villar ha hecho que el joven base catalán haya decidido aparcar la posibilidad de seguir su carrera en el baloncesto universitario estadounidense. Una baza que ha descartado ante esa posibilidad de jugar ya la próxima temporada en uno de los mejores equipos de la Liga Endesa, con el añadido de disputar la Euroliga.