Rafa Villar completa la dirección de juego de Kids&Us Manresa

A menos de un mes para que empiece la pretemporada de los equipos de la Liga Endesa, estos ya van perfilando sus plantillas con las que empezarán la temporada 2026-27. Algunos, como Río Breogán o Casademont Zaragoza ya la dan por cerrada y otros la tiene bastante encarada. Es el caso del Kids&Us Manresa, que empieza a cerrar algunas posiciones como la de base, con la última incorporación de un cupo como Rafa Villar por dos temporadas.

Tras una breve e incompleta experiencia en Baskonia siendo cola de león, Rafa Villar volverá a ser cabeza de ratón en el proyecto manresano. El canterano del Barça se incorporó al club vitoriano tras ser la extensión de Gerard Encuentra en el Barris Nord durante dos temporadas y media. En un paso valiente e importante en su carrera dio el salto a un equipo Euroliga, donde su función ha sido muy concreta.

Rafa Villar, campeón de la Copa con el Baskonia a los 21 años, habla sobre lo que más importa en este tipo de momentos. / Marc del Río

En las filas baskonistas, su protagonismo ha sido muy limitado. En Euroliga, su participación fue a cuenta gotas y con una función totalmente defensiva. Poco más de seis minutos de promedio en la máxima competición europea y unas números muy escasos: 0,7 puntos, 0,6 rebotes, 0,6 asistencias y 1,7 de valoración. En Liga Endesa, su contribución fue un poco mayor y con más protagonismo en el juego ofensivo del equipo de Paolo Galbiati: 2,6 puntos, 1,5 rebotes, 1,3 asistencias y 4,8 de valoración en 12,6 minutos.

Plantilla avanzada

Tras las salidas de Retin Obasohan y Dani Pérez además de la más que probable del francés Hugo Benítez, a Diego Ocampo le faltaba un último director de juego. La disputa de la Eurocup y la consecuente obligación de afrontar, al menos, dos partidos por semana obligan a la entidad del Bages a contar con una plantilla larga. Más allá de 12 jugadores, en este caso es recomendable ir a trece o catorce.

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Villar acompañará en la posición de base al renovado Ferran Bassas y la apuesta de Lucas Beaufort, procedentente del Saint-Chamond de la segunda división francesa. En las demás posiciones del juego exterior también cuentan con Lukasz Kolenda, Pablo Tamba y Chibuzo Agbo, por lo que falta alguna pieza más. Hay la misma situación en el puesto interior, que actualmente lo forman Eric Vila, Yordan Minchev, Nick Ongenda y Pierre Oriola.