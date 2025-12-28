La racha de Carles Marco y una paliza histórica

Carles Marco es un trotamundos de los banquillos como en su día lo fue de las pistas. El subcampeón europeo en 2003 con la selección española sigue con su proceso de formación y está maravillando con el Leyma Coruña, la sensación de Primera FEB con 12 victorias en 12 partidos en su intento por volver a la Liga Endesa a las primeras de cambio.

Tras ser ‘segundo’ en el Estrella Roja a las órdenes de Dusko Ivanovic, en el Barça con Roger Grimau y en el Paris Basketball de Tiago Splitter, el canterano de la Penya aceptó la oferta coruñesa y está rompiendo las previsiones en la segunda categoría del baloncesto español (antes LEB Oro).

Los líderes del equipo son el base estadounidense Paul Anders Jorgensen (14,6 puntos y +14,7 de media), el que fuese base del filial blaugrana Dídac Cuevas (3,8 asistencias y +11), el pívot hispanosenegalés exbaskonista Ilimane Diop (9,7 puntos, 5,8 rebotes y +13,2) y el interior senegalés Abdou Thiam (9,9 puntos, 6,5 rebotes y +12,3).

Sin embargo, esa racha perfecta del exbase se verá seriamente amenazada hoy a las 18.00 horas en un derbi gallego en la pista del Mombus Obradoiro (segundo con 10-2) que se antoja ‘caliente’.

Primero, por la presencia en el banquillo santiagués de Diego Epifanio, el técnico que llevó a los coruñeses a la ACB en 2024 y que no pudo evitar el descenso en el complicado curso pasado.

Además, el Obradoiro ha fichado a tres jugadores que descendieron en A Coruña: el sueco Lunqvist, el serbio Huskic y el cubano-estadounidense Yunio Barrueta. Y viene de lograr un resultado que habla mal de Primera FEB al arrollar al Palmer Basket Mallorca Palma por 45-115 (¡9-162 en valoración!).