"Quiero devolver al Zamarat lo que me ha dado a mí"

¿De qué forma ha asumido la responsabilidad de entrenar al Recoletas Zamarat, todo un clásico ya del baloncesto femenino español?

Salí de mi casa, del Miralvalle,donde llevaba toda la vida tanto en el equipo masculino como en el femenino, y fue una decisión difícil porque estaba muy a gusto allí. Costó tomar la decisión, pero fue acertada porque si yo quería crecer, tenía que salir. El primer año en Zamora fue muy bueno tanto por la directiva, como por la ciudad, aunque quiero hacer una mención especial a Ricardo Vasconcelos porque me trató muy bien, me dio mucha libertad de trabajar, y eso creo que ha hecho que el Club vea que soy la persona adecuada para sustituirle. Llego con mucha ilusión y con ganas de empezar ya y dar al Zamarat lo que me ha dado a mi.

¿Qué arrastras contigo de todo lo que pudiste aprender con Vasconcelos?

Sobre todo, la manera como él trataba a las personas, tanto jugadoras como al cuerpo técnico. Eñ involucraba a todo el mundo, tenía contento a todo el mundo porque todo el mundo se sentía especial e importante. Me quedo con el trato. Deportivamente, qué voy a decir, pues que es un entrenador internacional del que he aprendido muchas cosas, maneras de ver el baloncesto diferentes, y muchas cosas que me he guardado en la mochila. Pero sobre todo me he quedado con el trato personal. Como yo me he sentido con él, quiero que todo el mundo se sienta conmigo.

Has tenido además la responsabilidad de conformar un equipo casi nuevo.

Yo ya estaba acostumbrado en mi anterior club a hacer la plantilla, y este año me ha tocado seguir la misma línea. Me han dejado mucha liberdad para hacer la plantilla. Tengo mucho conocimiento de la Liga Challenge o de la LF2 para poder traer jugadoras con potencial que no todo el mundo puede ver, como está pasando, por ejemplo, con Florencia que está anotando muchos puntos o Filor que estaba un poco olvidada. Me gusta la plantilla que he hecho porque la he hecho muy a mi medida dentro de las posibilidades económicas que había. Me gusta este equipo, es joven, va a ser divertido de verlo jugar, un equipo que va a ir a buscar al rival tanto en ataque como en defensa.

La pregunta tabú de esta temporada parece ser si se va a marcar algún objetivo concreto.

Me han dicho que esté tranquilo, que no hay ninguna presión porque este año el objetivo no es ascender. Es un proyecto de gente más joven, un proyecto a más largo plazo para intentar que muchas jugadoras jóvenes de este año sigan estando en temporadas posteriores. Las jugadoras que vienen no son jugadoras contrastadas, no hay muchas internacionales como el año pasado porque hemos tenido que ir al mercado de otra manera, pero tanto el Club como yo, estamos contentos con la plantilla que hay. El objetivo será ir día a día mejorando para intentar entrar en el play off y luego, esto es una lotería porque te lo juegas a dos partidos y si quedas segundo tienes las mismas opciones que si quedas noveno. Con un equipo tan joven, sin presión ninguna, nunca se sabe.

Pero la temporada se ha quedado bastante corta por las lesiones y la tardanza de alguna incorporación.

Estoy muy agradecido a las jugadoras de la cantera porque nos han ayudado muchísimo. Ha sido una situación difícil, no sólo para la gente que está lesionada, que llevaba todo el verano trabajando para llegar bien, y perder a tres jugadores en los primeros días es complicado. Pero también para el staff y para el resto de las jugadoras es difícil entrenar con solo cinco o seis profesionales aunque no han puesto ninguna pega y lo han dado todo tanto en los entrenamientos como en los partidos. Hombre, también ha servido para que jugadoras que llevaban mucho tiempo paradas o con pocos minutos, adquieran confianza.

¿Cómo va a jugar esta nueva plantilla del Recoletas?.

Los marcadores que estamos teniendo lo dicen: a Sevilla le metimos cien puntos, en León, 88 con solo cinco jugadoras. Vamos a intentar jugar lo más vertical posible, rápido, dinámico. No tenemos tanta altura o tanto peso y tendremos que intentar jugar lo menos estático posible porque ahí no vamos a tener ventaja contra los rivales más potentes. Tendremos que ir a buscar arriba, intentar apretar y subir las líneas en defensa, y en ataque ser lo más rápidas posible, atacar a pocos segundos, ir a muchas posesiones que es como el equipo se siente cómodo, incluso con pocas jugadoras.

La Liga Challenge parece que volverá a estar muy disputada y muy abierta.

Veo un equipo a años luz del resto, Mallorca, que este año sería capaz de meterse en play off de Liga Endesa, un equipo superfísico y el más compensado que han tenido nunca. Luego el nivel de la parte alta se ha igualado un poco y este año hay que contar con Ardoi, Celta, Melilla, Unicaja... que están un poco por encima. En todo caso, el nivel medio de la Liga ha subido y por abajo va a estar también muy igualado para salvarte.

¿ Ha habido suerte con el calendario?.

Es duro porque empezamos en Castellón, con un viaje largo, y un rival con nueve jugadoras del año pasado, un equipo muy hecho en los últimos años. Luego vendrá Ardoi, recién descendido, con grandes jugadoras; vamos a Vigo, también temible; Adareva vendrá luego; Paterna ha fichado mucho; Azpeitia... Es un calendario duro y cinco de las seis primeras jornadas serán contra rivales de arriba. No es la mejor manera de empezar con el equipo como lo tenemos pero tendremos que sacar todo lo que podamos en este inicio tan duro.

Vía: La Opinión de Zamora