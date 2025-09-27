«Queremos estar, por lo menos, al mismo nivel»

Txus Vidorreta ya dejó caer en la presentación institucional de La Laguna Tenerife, lo orgulloso que está del grupo al que dirige. Ahí calificó a la que tiene a sus órdenes como «la plantilla más redonda del Canarias en su historia». Ayer, a las puertas de la Supercopa Endesa, el bilbaíno reiteró su discurso y lo argumentó, aunque sin rehuir lo que lleva implícita esa afirmación: demostrarlo.

«Es la plantilla más redonda, pero tenemos el listón tan alto que ahora tenemos que demostrar que lo es. ¿Y eso cómo se demuestra? Pues con resultados», dijo de manera directa el preparador del Canarias, que se pone como reto «por lo menos estar al mismo nivel» que en los cursos precedentes. Un rendimiento que, aclaró Txus, no tiene por qué ir, obligatoriamente, de la mano de los resultados. «Ese mismo nivel no significa que podamos jugar todas las semifinales, pero igual sí podemos seguir estando siempre en la lucha por estar entre los ocho primeros», expresó.

Para Vidorreta repetir en la parte más noble de la tabla, «no depende solo de ti», sino «también de cómo lo hagan los demás». «Y en la medida en la que los demás tengan algún pequeño error, nosotros debemos estar ahí para aprovecharlo y poder volver a meternos entre los cuatro mejores como hemos estado en todas las competiciones la temporada pasada», relató el entrenador de la escuadra aurinegra.

Ahondando en su discurso, Vidorreta analizó las armas de las que dispone dentro de «una plantilla larga y en la que hay muchos buenos jugadores». Resultado de haber «mantenido la columna vertebral» y «reforzarse en posiciones claves», dijo en referencia a Wes Van Beck, Rokas Giedraitis y Héctor Alderete, al margen de contar con «la ayuda de un joven como Dylan Bordón».

Apuntalamiento que permite al Canarias disponer, según su técnico, de «casi tres jugadores por puesto, algo que nunca había sucedido». «Y donde no los hay, tenemos gente polivalente», dijo en referencia sobre todo a los puestos de tres y cuatro con Doornekamp y Alderete haciendo de visagra. Eso no había sucedido nunca.

Esa multiplicidad de efectivos se verá mermada en esta Supercopa con la baja de Fran Guerra. Ausencia que se intuía tras no jugar el grancanario los tres últimos amistosos. «Está trabajando con el grupo, y ya hace entre un 50 y un 60 por ciento del trabajo, pero todavía es un poco prematuro contar con él», afirmó el bilbaíno, que también reveló que su pívot tuvo que pasar consulta con el traumatólogo tinerfeño Cristóbal Rodríguez –el que lo operó– para descartar posibles complicaciones mayores.

Vidorreta también admitió que tanto Aaron Doornekamp como Wes Van Beck se han perdido algunos entrenos esta semana, pero confía en recuperarlos a tiempo para el duelo del Martín Carpena. Igualmente se lamentó el preparador canarista de que Marce Huertas «no haya tenido la mejor semana de trabajo» a consecuencia del viaje a Madrid para la presentación de la ACB, pero confía en que el paulista «mantenga las buenas sensaciones que mostró en el último partido contra el Granca».

En términos generales Vidorreta consideró como obligación el «valorar que estar en la Supercopa es ya un éxito enorme y un triunfo», al codearse con los otros tres «mejores equipos del año pasado», y sobre todo «sabiendo que hay otros clubes de mucho potencial que no pueden estar en este torneo».

Sobre su adversario en semifinales, el Real Madrid, Vidorreta destacó que «se ha reforzado mucho y bien, fichando muchos jugadores». Todo para conformar «una plantilla muy completa y con un gran entrenador, que es Sergio Scariolo», con estilo «algo similar» al que hace el Canarias, pero con el cartel de «favorito» para hoy.

Una etiqueta que el Canarias tratará de compensar con «mucha ilusión» y con el buen hacer de la que para su técnico es «la plantilla más completa» del conjunto isleño. Paso al frente liderado por los de siempre y alguna pieza más. Un núcleo duro, advierte Vidorreta, que también se mantiene en el Real Madrid. «Su columna vertebral siguen siendo los mismos jugadores. Campazzo, Llull, Abalde, Deck, Hezonja, Garuba, Tavares... Las peras son peras, y las manzanas, manzanas», señaló finalmente.

Sergio Scariolo: «Tienen un libro táctico muy amplio» El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, comentó ayer que disputar un título como la Supercopa Endesa a estas alturas de temporada es «un premio para el equipo» y que tienen «muchas ganas de competir», pero que eso no significa que dejen de estar «verdes en muchas áreas» del juego. Scariolo destacó que el equipo debe «alcanzar una condición física aceptable» en todos los jugadores y que aun no la tiene. «Eso te permite jugar con ritmos altos y tener rotaciones sin pensar en las limitaciones físicas. Lo primero es lo físico. En lo táctico, las jugadas son fruto de repeticiones, entrenamiento, vídeo y reflexión», explicó. «Tengo muy claro cuando tenemos que estar cerca del 100%. Ahora hay que compensarlo con un esfuerzo extra», añadió, antes de hablar del Canarias. «Es un equipo lleno de variantes que llevan preparando desde hace mucho tiempo. Tiene un libro táctico muy amplio. La mitad del equipo nuestro es nuevo, pero no podemos priorizar a los que estaban antes para competir, hay que buscar un equilibrio. Conocemos a los jugadores y tenemos toda la información dentro», analizó el de Brescia.

«Me sorprende la madurez de Alderete» Reconoció Vidorreta estar «sorprendido», pero a medias con Héctor Alderete. «Ya sabíamos que es un jugador que se adapta muy bien a nuestro estilo porque conoce muy bien el juego, tiene mucha energía, es muy intuitivo y además es muy listo a la hora de aprender las nociones básicas a nivel táctico», expresa el bilbaíno, que añade el factor de que «la salud le ha respetado» en estos últimos meses, algo que le permite demostrar «todo su talento». Sí admitió el técnico canarista no esperarse «el punto de madurez» con solo 23 años. En la expedición aurinegra viajaron a Málaga sus 15 jugadores. También lo hizo Fran Guerra pese a estar descartado para esta cita. Vidorreta tendrá que hacer hoy dos descartes.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife