Así queda el cuadro de los Playoffs NBA y los cruces del Play-In: cruces, cuándo empiezan y dónde ver en España

Llega el momento más importante de la temporada en la NBA. Tras la disputa de la fase regular de la competición americana de baloncesto, llega el turno de la lucha por el título. 16 equipos y un único objetivo: intentar conseguir un título que defienden los Oklahoma City Thunder, tras derrotar en las últimas finales a los Indiana Pacers por un ajustado 4-3.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander ha vuelto a ser el gran dominador de la Conferencia Oeste, y llega a los playoffs con el mejor balance de victorias y derrotas (64-18). En el Este, han sido los Detroit Pistons (60-22) los que han terminado en lo más alto de la tabla, garantizándose así el factor pista hasta las finales de conferencia.

Shai Gilgeous-Alexander rompe el récord de Chamberlain de partidos seguidos con más de 20 puntos / @okcthunder

En el Oeste, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama se han quedado cerca de los Thunder, a tan solo dos triunfos (62-20). Por su parte, los Boston Celtics vuelven a ser candidatos al título que lograron en 2024, y llegan a la cita con el segundo mejor balance (56-26) del Este.

Estos cuatro equipos no conocen todavía a sus rivales de primera ronda, ya que todavía se tiene que disputar un Play-In que otorgará las cuatro plazas finales para estar en las eliminatorias por el anillo. San Antonio se medirá al vencedor del partido que disputarán Phoenix Suns y Portland Trail Blazers. El perdedor se verá las caras ante el ganador del Clippers-Warriors, y quien venza, logrará el último billete en el Oeste para medirse a los Thunder.

Por su parte, en el Play-In del Este se encuentran Philadelphia 76ers y Orlando Magic como séptimos y octavos clasificados, respectivamente. Quien gane ese cruce a un único partido se medirá a los Celtics, mientras que el perdedor tendrá una segunda bala ante el ganador del Charlotte Hornets - Miami Heat. El vencedor se medirá a los Pistons en primera ronda.

A la espera de lo que ocurra en las eliminatorias del Play-In, que se disputan del 14 al 17 de abril, ya hay cuatro eliminatorias de Playoff definidas. En el Oeste, Los Angeles Lakers y Houston Rockets lucharán por una plaza en semifinales, al igual que Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves. En el Este, se medirán Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors, por un lado, y New York Knicks y Atlanta Hawks por el otro.

Así queda el cuadro de Play-In y Playoffs de la NBA 2025/2026

Conferencia Oeste:

Oklahoma City Thunder (1) vs Suns, Trail Blazers, Clippers o Warriors (8)

Los Angeles Lakers (4) vs Houston Rockets (5)

Denver Nuggets (3) vs Minnesota Timberwolves (6)

San Antonio Spurs (2) vs Suns o Trail Blazers (7)

Conferencia Este:

Detroit Pistons (1) vs Sixers, Magic, Hornets o Heat (8)

Cleveland Cavaliers (4) vs Toronto Raptors (5)

New York Knicks (3) vs Atlanta Hawks (6)

Boston Celtics (2) vs Sixers o Magic (7)

Horario del Play-In de la NBA 2025/2026

Charlotte Hornets - Miami Heat (miércoles 15/04 01:30h CET)

Phoenix Suns - Portland Trail Blazers (miércoles 15/04 04h CET)

Philadelphia 76ers - Orlando Magic (jueves 16/04 01:30h CET)

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors (jueves 16/04 04h CET)

Dónde ver el Play-In y los Playoffs de la NBA 25/26 en España

En España, los partidos del Play-In de la NBA 2025-26 se podrán seguir a través de Amazon Prime Video. En la plataforma también se podrán seguir los playoffs por el título, mientras que DAZN también ofrecerá una selección de los mejores partidos de las eliminatorias por el anillo. Como siempre, a través de la web de SPORT podrás seguir el minuto a minuto de cada partido y todos los detalles del Play-In y Playoff de la NBA.