Todo a punto para que Mataró se convierta en la capital mundial del baloncesto 3X3

16 equipos de 12 países distintos de la modalidad de baloncesto 3x3 se disputarán el pase a la gran final de Macao (Región Administrativa especial de China), en una competición que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre en el Puerto de Mataró. La Unión Deportiva de Mataró (UEM) y el Ayuntamiento de Mataró son los coorganizadores de esta iniciativa que llega a la ciudad como único emplazamiento de España.

Éste es un evento mediático a nivel internacional de una de las disciplinas deportivas emergentes y olímpica desde Tokio 2020. En Europa, las cinco ciudades que acogerán el Challenger FIBA 3X3 son Poitiers, Orleans y Burdeos (Francia), Pristina (Kosovo) y Mataró. Los ganadores irán a la gran final en Macao.

La competición

Un Challenger de baloncesto 3×3 es un torneo internacional de gran nivel en el que participan algunos de los mejores equipos profesionales del mundo. La UEM - que actualmente ocupa el puesto 45 del mundo - será uno de ellos.

Reúnen habitualmente a 16 equipos, muchos de ellos invitados en función de su ranking mundial oa través de torneos previos. Son partidos rápidos e intensos, lo que hace más atractivo el torneo.

Los equipos obtienen puntos de ranking FIBA según los resultados, se reparten premios económicos y da acceso directo al prestigioso WorldTour (los tres mejores se clasifican por el WorldTour de Macau).

En la zona de aparcamiento del Puerto de Mataró se instalarán tres pistas de juego: una principal donde se disputará la competición, con gradas para 300 espectadores, y otras dos para calentar y que acogerán otras actividades y competiciones en paralelo. También tendrá una fan zone, actividades formativas y comerciales.

La competición oficial empezará el sábado por la mañana. El sábado por la tarde se realizará la ceremonia oficial y continuarán los partidos clasificatorios. La traca final será el domingo por la tarde con la disputa, en este orden, de los cuartos de final, un concurso de mates, las semifinales, el acto de clausura, la final y la entrega de medallas.

El 3x3 tiene normas distintas del baloncesto convencional: son equipos de cuatro jugadores (de los que juegan tres), sin entrenador, juegan a media pista, son partidos de 10 minutos de juego y gana quien puntúe más o quien llegue antes a los 21 puntos, con posesiones cortas y con un sistema de puntuación distinto, entre otras diferencias.

El evento cuenta con un canal propio de Youtube con 1 millón de seguidores de todo el mundo así como sus redes sociales.

La iniciativa es uno de los puntos del Plan de Mandato 2023-2027 de «apoyo a los eventos deportivos que den relevancia al nombre de la ciudad» y uno de los acuerdos entre el gobierno municipal (PSC y En Comú Podem) y Junts per Mataró por la estabilidad presupuestaria.