‘Punt a punt’ retransmite al Valencia Basket en las Supercopas de España

El programa Punt a punt comienza mañana sábado a partir de las 12:00 h con las retransmisiones de dos partidos de Primera División, Getafe-Levante y Villarreal-Athletic de Bilbao, y con las semifinales de las Supercopas de España de baloncesto. El Valencia Basket femenino - Perfumerías Avenida se emitirá a las 17:15 h y el Valencia Basket masculino - Unicaja se jugará a las 18:00 h. En la Copa del Rey de fútbol, en fases preliminares, el Manises se enfrenta a Los Garres con la ilusión de avanzar en la competición y encontrarse, más adelante, con un equipo de Primera División.

El domingo a las 11:00 h viviremos el estreno europeo del equipo de balonmano femenino Atticgo Elche en directo desde el pabellón Esperanza Lag contra el Dunajska Streda de Eslovaquia. Además, disfrutaremos de fútbol de Primera con el Elche-Celta a partir de las 16:15 h y, también, de Primera femenina con el Levante-Eibar, así como de las finales de las Supercopas de España masculina y femenina de baloncesto.

El programa que dirige Luis Urrutia continuará entre semana con una interesante oferta que comienza el lunes 29 de septiembre. A partir de las 20:00 h, viviremos el cierre de la sexta jornada en Primera División con el Valencia-Oviedo, y también el partido de Segunda con el Leganés-Castellón, que incluirá la previa, la retransmisión y los protagonistas en directo.

Punt a punt volverá a abrir su ventana en la programación de À Punt Ràdio el miércoles 1 de octubre desde las 19:30 h. La Champions regresa a La Cerámica en directo con el Villarreal-Juventus, y también se estrena el Valencia Basket en la Euroliga: desde Francia, nos narrarán el partido contra el Asvel Villeurbanne.

La banda y Minut i resultat (fin de semana)

La presencia de cinco equipos valencianos en la élite del fútbol nacional ha brindado una oportunidad a À Punt para emitir un nuevo contenido deportivo de interés que quiere cautivar a la audiencia. Por este motivo, la cadena ha recuperado el espíritu de Minut a minut, el programa que durante dos décadas lideró las noches de fútbol de la radiotelevisión valenciana. Ahora, rebautizado como La banda y Minut i resultat, el programa se emite entre semana y todos los sábados y domingos a partir de las 23:15 h.

El objetivo es claro: ser los primeros en repasar el papel de los equipos valencianos y de los principales duelos de la jornada en 1ª y 2ª División. Así pues, el presentador, Sergi Escrivà, cuenta con un gran equipo de profesionales que le ayudan a analizar los resúmenes, las jugadas más interesantes, la polémica y las reacciones postpartido de los protagonistas. Se trata de un formato informativo y dinámico con los resúmenes de los enfrentamientos más polémicos como eje principal.

Por último, si el Valencia Basket femenino gana el partido de semifinales de la Supercopa de España que se disputa el sábado a las 17:15 h en el Palacio de los Deportes de Huesca, la final se podrá disfrutar en directo por À Punt el domingo 28 de septiembre a partir de las 17:00 h.

Vía: Superdeporte