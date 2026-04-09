El pueblo con el nombre de Aday Mara está en Aragón: una localidad con tradición y un gran tesoro arqueológico con cientos de años

El triunfo de Aday Mara en la liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos, más conocida como la NCAA, ha dado la vuelta al mundo y ha puesto en el punto de mira el talento español y, por lo tanto, el aragonés. Pese a ser natural de Zaragoza, tiene raíces en Teruel gracias a su padre, más concretamente en Barrachina, una tranquila villa de la comarca del Jiloca. Aunque de forma metafórica también tiene un segundo destino de verano en la Comunidad de Calatayud, algo más cerca esta vez de su ciudad natal.

Y es que lo único que une a Aday con esta pueblo de 168 es su nombre, ya que es Mara del que se está hablando. Mara es un municipio con un pasado rico y variado. En sus cercanías, en el Poyo de Mara, se conservan los restos de la antigua ciudad celtíbera de Segeda, un yacimiento arqueológico que conecta con la grandeza de las civilizaciones antiguas de la región. Además, sus construcciones muestran la continuidad de estas tradiciones: los muros y paredes levantados con piedra de yeso recuerdan técnicas utilizadas desde tiempos celtíberos y reflejan la historia material del lugar.

Mapa de 50331 Mara, Zaragoza

La localidad mantiene vivas sus festividades y tradiciones. Cada 20 de enero se celebran las fiestas mayores en honor a los Santos Fabián y Sebastián, mientras que el 17 de mayo se rinde homenaje a San Pascual Bailón y en verano, el 16 de agosto, las calles se llenan de alegría con la fiesta de San Roque. Estos eventos no solo animan el pueblo, sino que refuerzan la identidad y los lazos entre vecinos, conservando costumbres centenarias que atraviesan generaciones.

Torre de la Iglesia de San Andrés Apóstol en Mara, Zaragoza / Asociación Torre Albarrana

El patrimonio de Mara combina arquitectura religiosa, civil y rural. La iglesia parroquial de San Andrés Apóstol mezcla un interior barroco con torre y ábside mudéjares, mientras que del antiguo castillo solo queda un largo muro de tapial y piedra. Otros elementos singulares son las ermitas de San Fabián y San Sebastián, las instalaciones de antiguos molinos harineros y hornillos de yeso, así como el palomar junto a la ermita de San Roque, con nidales de cestos y canastos colgados de la pared. Las plazas y fuentes del municipio, como la fuente de hierro de cuatro caños de 1887 y el ayuntamiento con sus arcos de ladrillo, completan un conjunto urbano lleno de historia y encanto.

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Fuente de hierro de cuatro caños de la factoría Averly, que lleva la fecha de 1887, en Mara (Zaragoza) / Asociación Torre Albarrana

Para quienes buscan descubrir Mara más allá de sus monumentos, el entorno natural y los paisajes son igualmente fascinantes. Paseando por sus campos y caminos rurales se pueden encontrar restos del antiguo Castejón del Río Miedes, en el paraje de El Torrejón, y disfrutar de manantiales y balsas históricas que abastecían a pastores y ganados. Además, la fuente de hierro de cuatro caños de 1887, rodeada de plátanos que aportan sombra y frescor, se ha convertido en un lugar ideal para fotografiar y admirar la historia viva del pueblo. La combinación de patrimonio, historia y naturaleza convierte a Mara en un lugar único.