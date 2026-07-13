Una prueba abierta del Kids&Us Manresa permitirá que el mejor candidato se entrene con el primer equipo

La Fundació Bàsquet Manresa prepara prepara para los próximos 12 y 13 de agosto pruebas abiertas a cualquier mayor de 18 años para formar parte del Kids&Us Manresa en la pretemporada. Los candidatos pueden inscribirse a través de la tienda del club y tendrán que pasar pruebas físicas y técnicas si quieren formar parte del equipo.

Esta mañana se han presentado en una rueda de prensa en el Restaurante La Soca de Manresa las pruebas que Kids&Us Manresa abrirá, a través de una iniciativa de la fundación del club, para formar parte del equipo en el inicio de pretemporada. Basta con ser mayor de 18 años e inscribirse a través de la web.

Los participantes de este "sueño", que da una nueva oportunidad a jugadores que han querido formar parte de un equipo profesional, tendrán que pagar una inscripción de 80 euros que les incluirá una equipación con su dorsal y la posibilidad de convertirse durante unos días en miembros de pleno derecho del primer equipo.

La presentación de la iniciativa, esta mañana, con Mirambell y Ocampo / DANI CASAS

Ocampo, en el proceso de supervisión

Ander Mirambell, gerente de la Fundació Bàsquet Manresa ha presentado esta iniciativa junto a Diego Ocampo, entrenador del Kids&Us Manresa, que supervisará en primera persona el proceso de selección. Mirambell ha explicado cómo serán las pruebas y qué busca esta iniciativa innovadora. Diego Ocampo valoraba positivamente la iniciativa diciendo que será un proceso "bonito de ver tanto para los participantes como para nosotros, los técnicos".

Las pruebas serán el miércoles 12 y el jueves 13 de agosto en el Nou Congost. Los posibles candidatos ya pueden reservar su plaza a través de la web store.basquetmanresa.com haciendo clic en la sección "A prueba".