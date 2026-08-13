El próximo fichaje del Madrid, Damian Jones, la lía en la final de la Liga en Puerto Rico

El que será uno de los flamantes fichajes del Madrid de cara a la próxima temporada, el estadounidense, Damian Jones, ha demostrado que cuenta con carácter y también muy malas maneras después de su actuación con los Vaqueros de Bayamón, con los que está jugando los últimos compases de la Liga de Puerto Rico tras su aventura en China.

Jones, que está atado por el Madrid desde hace algunas semanas, no será anunciado oficialmente como jugador hasta que acabe su andadura con el equipo puertorriqueño con el que está disputando la final de la Liga borícua que vive sus últimos compases.

En el segundo partido en que se decide la serie de la Liga Superior Nacional (BSN) como se denomina la Liga puertorriqueña, Jones fue expulsado con el encuentro igualado ante los Santeros de Aguada después de cometer su quinta falta personal y no se lo tomó nada bien.

El pívot, en su camino de salida de la pista, se rasgó la camiseta muy enfadado para acabar saltando por encima de las vallas publicitarias, golpeó una puerta y desaparecer camino del vestuario. Al menos, su equipo sumó la victoria (87-86) para situar el 2-0 en la serie final. Se espera que pueda participar en el tercer encuentro, si no hay sanción, este viernes.

Pasado en la NBA y en China

El pívot de 2,13 metros jugó ocho temporadas en la NBA, ganando dos campeonatos consecutivos con los Golden State Warriors en 2017 y 2018. A lo largo de su carrera en la NBA, disputó 279 partidos de temporada regular con los Warriors, Hawks, Suns, Lakers, Kings, Jazz y Cavaliers.

Jones acaba su periplo en Puerto Rico antes de iniciar su primera aventura europea con el Madrid / VAQUEROS

Tras su última temporada en la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2023-24, Jones continuó su carrera en el extranjero. La temporada pasada, promedió 9,7 puntos, 5,7 rebotes y 1,6 tapones con los Zhejiang Golden Bulls de China antes de mudarse a Puerto Rico este verano donde ha registrado 13,0 puntos, 5,7 rebotes y 2,5 tapones en 10 partidos.

Cuando se concrete el acuerdo, será la primera etapa de Jones en el baloncesto europeo, preparándose para reforzar la zona interior del Real Madrid de cara a la temporada 2026-27,sin duda uno de los jugadores llamados a ser importantes en el juego interior junto a WalterTavares.