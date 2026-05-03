El propietario del Hapoel Tel Aviv evitó la tragedia tras un aterrizaje de emergencia en Barcelona

Ofer Yannay, propietario y presidente del Hapoel Tel Aviv había despegado de Madrid con su avión privado camino de regreso a casa con el 0-2 en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el conjunto blanco, aunque lo que no esperaba es que su avión privado estuviera a punto de sufrir un accidente en pleno vuelo.

El jet privado en el que viajaba Ofer Yannay se vio obligado a aterrizar de emergencia en Barcelona tras un peligroso incidente con una bandada de pájaros que puso en peligro la estabilidad del avión y que pudo acabar muy mal.

Afortunadamente, pudo aterrizar en el Aeropuerto del Prat con pequeños daños en el fuselaje frontal y sin problemas para sus ocupantes. Yannay hizo un breve comentario sobre la situación para el web Mozzart Sport:

Yannay vivió un susto importante aunque rápidamente pasó página al incidente / HAPOEL

"Dios me dice que la serie no ha terminado"

"Este es uno de esos sucesos que ocurren una vez en un millón. Me alegra que todos estén a salvo. Quizás sea la forma que tiene Dios de decirnos que esta serie aún no ha terminado", dijo Yannay, ya centrado en la eliminatoria de cuartos, superado el susto.

El Hapoel actualmente pierde 2-0 contra el Real Madrid antes de que la serie regrese a Bulgaria la próxima semana, donde el Hapoel recibirá al campeón español con la soga al cuello ya que una derrota más ante los de Scariolo los dejaría fuera de la Final Four.