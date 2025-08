Un propietario de los Celtics compra por 325 millones un equipo de la WNBA y quiere llevárselo a Boston

Un grupo liderado por Steve Pagliuca, propietario minoritario de los Celtics, llegó a un acuerdo para comprar el Connecticut Sun por una cifra récord de 325 millones de dólares y trasladar el equipo a Boston, según informó ESPN.

La franquicia no jugaría en Boston hasta la temporada 2027. Pagliuca también aportaría 100 millones de dólares para un nuevo centro de entrenamiento en Boston para el equipo, según informó una fuente de Associated Press.

La venta está pendiente de la aprobación de la WNBA y su junta directiva que, de momento, no ha considerado ese movimiento a pesar de tener en mente ampliar la competición a más franquicias en diferentes ciudades, aunque no en Boston. "Las decisiones de reubicación las toma la Junta de Gobernadores de la WNBA y no cada equipo", declaró la liga en un comunicado.

Algunos partidos en el TD Garden

El Sun ha jugado partidos de temporada regular en el TD Garden los últimos dos años, incluyendo uno contra Caitlin Clark y las Indiana Fever en julio. La liga ha anunciado cinco equipos de expansión que comenzarán a jugar en las próximas cinco temporadas: Portland (2026), Toronto (2026), Cleveland (2028), Detroit (2029) y Filadelfia (2030) se unirán a la WNBA. Cada uno pagó una cuota de expansión de 250 millones de dólares.

Un encuentro de las New York Liberty ante las Connecticut Suns, de la WNBA / LIBERTY

Las Sun son propiedad de la Tribu Mohegan, que gestiona el casino en Uncasville, Connecticut, donde el equipo ha jugado desde 2003. La Tribu compró la franquicia por 10 millones de dólares y la trasladó desde Orlando, Florida, ese mismo año. La franquicia de Connecticut fue la primera de la liga en ser gestionada por un propietario ajeno a la NBA y la primera en obtener beneficios.

La WNBA ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas temporadas, y los grupos propietarios han invertido más en sus equipos. Esto se ha reflejado en las instalaciones de entrenamiento. Las Sun son uno de los pocos equipos de la liga que no han anunciado planes para una nueva instalación de entrenamiento. Las prácticas de Connecticut se realizan en el estadio del casino o en un centro comunitario local.

Un equipo exitoso en la WNBA

A pesar de la falta de instalaciones, las Sun han sido uno de los equipos más exitosos de la WNBA, llegando a la postemporada en 16 temporadas, incluyendo una racha de seis semifinales consecutivas. Sin embargo, el equipo sufrió un duro golpe durante la pretemporada, con las cinco titulares de la temporada pasada marchándose, ya sea por agencia libre o traspaso que les ha llevado este año a las últimas posiciones (5-21).

Las Sun siempre han estado entre las mejores, aunque tras la marcha de sus mejores jugadoras, vive un momento difícil / SUN

El último equipo vendido de la WNBA fue en 2021, cuando el inversor inmobiliario Larry Gottesdiener lideró un grupo que compró las Atlanta Dream por menos de 10 millones de dólares. Un año antes, Mark Davis pagó aproximadamente 2 millones de dólares por las Las Vegas Aces.