ENCUESTA SPORT
BALONCESTO
Los pronósticos de los periodistas para la Copa del Rey de baloncesto 2026: campeones, finalistas, MVP y decepción
SPORT reúne a más de 50 periodistas y comunicadores que siguen la actualidad del basket para conocer sus predicciones a pocas horas de que comience el torneo en Valencia
Llega la semana más ilusionante y especial en el baloncesto nacional. Del 19 al 22 de febrero, el Roig Arena de Valencia acoge una nueva edición de la Copa del Rey de baloncesto. El feudo taronja reúne a los ocho mejores equipos de la primera vuelta en la Liga Endesa, en un torneo en el que Unicaja defiende título.
Sport ha contactado con más de 50 periodistas que cubren la actualidad de nuestro basket para conocer sus pronósticos de cara a la Copa.
Estos profesionales de la información se han 'mojado' sobre qué equipo ganará el título, el finalista, quién será el 'MVP' del torneo, el conjunto que será la decepción en Valencia. Estas han sido sus predicciones.
Xavi Ballesteros (L'Esportiu, Esports BDN)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)
Decepción: Unicaja
Raul Fuentes (Radio Marca)
Campeón: Barça
Finalista: Valencia Basket
MVP: Will Clyburn (Barça)
Decepción: Real Madrid
Marc Mundet (Jijantes, The Basket Lab)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Baskonia
MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)
Decepción: Los cuatro cabezas de serie estarán en semifinales
Ramon Palomar (SPORT)
Campeón: Barça
Finalista: Valencia Basket
MVP: Will Clyburn (Barça)
Decepción: Real Madrid
Joan Domènech (El Periódico)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Will Clyburn (Barça)
Decepción: Real Madrid
Àlex Gozalbo (Ara)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Unicaja
Emilio Fernández (La Opinión de Málaga)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)
Decepción: Baskonia
Xavi Saisó (SER)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Unicaja
Luis Buxeres (La Vanguardia)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Baskonia
MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)
Decepción: Valencia Basket
Jordi Quixano (El País)
Campeón: Barça
Finalista: Real Madrid
MVP: Will Clyburn (Barça)
Decepción: Baskonia
Ernest Macià (Catalunya Ràdio)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: La Laguna Tenerife
Jon Hernández (Radio Euskadi)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Mario Hezonja (Valencia Basket)
Decepción: Valencia Basket
José María Santiago (Piratas)
Campeón: Barça
Finalista: Real Madrid
MVP: Will Clyburn (Barça)
Decepción: Unicaja
Jordi Agut (Regió 7)
Campeón: Barça
Finalista: Real Madrid
MVP: Will Clyburn (Barça)
Decepción: Valencia Basket
Manu Cajaraville (El Chico de la canasta)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)
Decepción: La Laguna Tenerife
Noelia Gómez Mira (DAZN, Colgados del aro)
Campeón: Baskonia
Finalista: Valencia Basket
MVP: Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia)
Decepción: Cualquier equipo Euroliga que caiga en cuartos
Albert Díez (COPE)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)
Decepción: La Laguna Tenerife
Joan Fonollà (SPORT)
Campeón: Barça
Finalista: Real Madrid
MVP: Will Clyburn (Barça)
Decepción: Valencia Basket
David Rubio (SPORT)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Dani Aguilà (RAC1)
Campeón: Barça
Finalista: Real Madrid
MVP: Darío Brizuela (Barça)
Decepción: La Laguna Tenerife
Nil Jaimejuan (SPORT)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Facundo Campazzo (Real Madrid)
Decepción: Valencia Basket
Jordi Valle Simó (Agencia EFE)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Baskonia
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Barça
Marc Gázquez (SPORT)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Laura Cristaldi (All-Around.net)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Carles Jódar (El Ganxo)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Edy Tavares (Real Madrid)
Decepción: Unicaja
Sergio Llebrés (Gigantes, Mundo Deportivo, Nostresport.com)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)
Decepción: Baskonia
Joan León (ACB)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Joan Ferrer (Diario SPORT)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Edy Tavares (Real Madrid)
Decepción: La Laguna Tenerife
Cristian Gil (La Provincia)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: La Laguna Tenerife
Jorge Cabrera (Málaga Hoy)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Baskonia
MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Rafa Alcaraz (Radio Marca Málaga)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)
Decepción: Valencia Basket
Álex Biescas (AS)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Eugenio Muñoz (Marca)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Baskonia
MVP: Trey Lyles (Real Madrid)
Decepción: Valencia Basket
Montse López (Badalona Comunicació)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Jorge Agüero (RNE)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Alex Molina (Eurohoops)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Baskonia
MVP: Trey Lyles (Real Madrid)
Decepción: Valencia Basket
Xavi Mestre (BDN Comunicació)
Campeón: Barça
Finalista: Unicaja
MVP: Tornike Shengelia (Barça)
Decepción: Valencia Basket
Ruth Gumbau (3Cat)
Campeón: Barça
Finalista: Real Madrid
MVP: Kevin Punter (Barça)
Decepción: Valencia Basket
Iker Kind (Diario SPORT)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Trey Lyles (Real Madrid)
Decepción: Valencia Basket
Dídac Peyret (Diario SPORT)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Baskonia
MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)
Decepción: Barça
Ferran Correas (Diario SPORT)
Campeón: Barça
Finalista: Valencia Basket
MVP: Tornike Shengelia (Barça)
Decepción: Unicaja
Manel Ibáñez (Diario SPORT)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Eloy Rodellar (Mundo Deportivo)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Brancou Badio (Valencia Basket)
Decepción: La Laguna Tenerife
Gerard Solé (DAZN, Gigantes)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Baskonia
MVP: Trey Lyles (Real Madrid)
Decepción: Valencia Basket
Sergio Martínez (2 Colegas, DAZN, Sphera)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Baskonia
MVP: Facundo Campazzo (Real Madrid)
Decepción: Valencia Basket
Jorge Medina (2 Colegas, DAZN, Sphera)
Campeón: Baskonia
Finalista: Valencia Basket
MVP: Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia)
Decepción: Real Madrid
Jose Antonio Sánchez (Onda Regional)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)
Decepción: Valencia Basket
Carlos J. García (El Día)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Álvaro Blanco (Marca)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Baskonia
MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
Olga Lorente (Onda Regional, La Pizarra)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Baskonia
MVP: Edy Tavares (Real Madrid)
Decepción: Equipo Euroliga que caiga en cuartos
Marta Bollini (Sportando)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Baskonia
MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)
Decepción: Barça
Iván Icígar (Radio Marca Gran Canaria)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
David Sardinero (Gigantes)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Barça
MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)
Decepción: Baskonia
Rafa Muntion (El Correo Álava)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Baskonia
MVP: Jean Montero (Valencia Basket)
Decepción: Ninguno, salvo derrota de Madrid o Valencia en cuartos
Albert Guerra (Esports BDN)
Campeón: Real Madrid
Finalista: Baskonia
MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)
Equipo decepción: Valencia Basket
Marc Del Río (SPORT)
Campeón: Valencia Basket
Finalista: Barça
MVP: Brancou Badio (Valencia Basket)
Decepción: Real Madrid
