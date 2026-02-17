Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO

Los pronósticos de los periodistas para la Copa del Rey de baloncesto 2026: campeones, finalistas, MVP y decepción

SPORT reúne a más de 50 periodistas y comunicadores que siguen la actualidad del basket para conocer sus predicciones a pocas horas de que comience el torneo en Valencia

Los pronósticos de los periodistas sobre la Copa del Rey de baloncesto 2026

Los pronósticos de los periodistas sobre la Copa del Rey de baloncesto 2026 / ACB Photo

Marc del Río

Marc del Río

Llega la semana más ilusionante y especial en el baloncesto nacional. Del 19 al 22 de febrero, el Roig Arena de Valencia acoge una nueva edición de la Copa del Rey de baloncesto. El feudo taronja reúne a los ocho mejores equipos de la primera vuelta en la Liga Endesa, en un torneo en el que Unicaja defiende título.

Sport ha contactado con más de 50 periodistas que cubren la actualidad de nuestro basket para conocer sus pronósticos de cara a la Copa.

Estos profesionales de la información se han 'mojado' sobre qué equipo ganará el título, el finalista, quién será el 'MVP' del torneo, el conjunto que será la decepción en Valencia. Estas han sido sus predicciones.

Xavi Ballesteros (L'Esportiu, Esports BDN)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)

Decepción: Unicaja

Raul Fuentes (Radio Marca)

Campeón: Barça

Finalista: Valencia Basket

MVP: Will Clyburn (Barça)

Decepción: Real Madrid

Marc Mundet (Jijantes, The Basket Lab)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Baskonia

MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)

Decepción: Los cuatro cabezas de serie estarán en semifinales

Ramon Palomar (SPORT)

Campeón: Barça

Finalista: Valencia Basket

MVP: Will Clyburn (Barça)

Decepción: Real Madrid

Joan Domènech (El Periódico)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Will Clyburn (Barça)

Decepción: Real Madrid

Àlex Gozalbo (Ara)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Unicaja

Emilio Fernández (La Opinión de Málaga)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)

Decepción: Baskonia

Xavi Saisó (SER)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Unicaja

Luis Buxeres (La Vanguardia)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Baskonia

MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)

Decepción: Valencia Basket

Jordi Quixano (El País)

Campeón: Barça

Finalista: Real Madrid

MVP: Will Clyburn (Barça)

Decepción: Baskonia

Ernest Macià (Catalunya Ràdio)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: La Laguna Tenerife

Jon Hernández (Radio Euskadi)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Mario Hezonja (Valencia Basket)

Decepción: Valencia Basket

José María Santiago (Piratas)

Campeón: Barça

Finalista: Real Madrid

MVP: Will Clyburn (Barça)

Decepción: Unicaja

Jordi Agut (Regió 7)

Campeón: Barça

Finalista: Real Madrid

MVP: Will Clyburn (Barça)

Decepción: Valencia Basket

Manu Cajaraville (El Chico de la canasta)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)

Decepción: La Laguna Tenerife

Noelia Gómez Mira (DAZN, Colgados del aro)

Campeón: Baskonia

Finalista: Valencia Basket

MVP: Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia)

Decepción: Cualquier equipo Euroliga que caiga en cuartos

Albert Díez (COPE)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)

Decepción: La Laguna Tenerife

Joan Fonollà (SPORT)

Campeón: Barça

Finalista: Real Madrid

MVP: Will Clyburn (Barça)

Decepción: Valencia Basket

David Rubio (SPORT)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Dani Aguilà (RAC1)

Campeón: Barça

Finalista: Real Madrid

MVP: Darío Brizuela (Barça)

Decepción: La Laguna Tenerife

Nil Jaimejuan (SPORT)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Facundo Campazzo (Real Madrid)

Decepción: Valencia Basket

Jordi Valle Simó (Agencia EFE)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Baskonia

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Barça

Marc Gázquez (SPORT)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Laura Cristaldi (All-Around.net)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Carles Jódar (El Ganxo)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Edy Tavares (Real Madrid)

Decepción: Unicaja

Sergio Llebrés (Gigantes, Mundo Deportivo, Nostresport.com)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)

Decepción: Baskonia

Joan León (ACB)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Joan Ferrer (Diario SPORT)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Edy Tavares (Real Madrid)

Decepción: La Laguna Tenerife

Cristian Gil (La Provincia)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: La Laguna Tenerife

Jorge Cabrera (Málaga Hoy)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Baskonia

MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Rafa Alcaraz (Radio Marca Málaga)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)

Decepción: Valencia Basket

Álex Biescas (AS)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Eugenio Muñoz (Marca)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Baskonia

MVP: Trey Lyles (Real Madrid)

Decepción: Valencia Basket

Montse López (Badalona Comunicació)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Jorge Agüero (RNE)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Alex Molina (Eurohoops)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Baskonia

MVP: Trey Lyles (Real Madrid)

Decepción: Valencia Basket

Xavi Mestre (BDN Comunicació)

Campeón: Barça

Finalista: Unicaja

MVP: Tornike Shengelia (Barça)

Decepción: Valencia Basket

Ruth Gumbau (3Cat)

Campeón: Barça

Finalista: Real Madrid

MVP: Kevin Punter (Barça)

Decepción: Valencia Basket

Iker Kind (Diario SPORT)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Trey Lyles (Real Madrid)

Decepción: Valencia Basket

Dídac Peyret (Diario SPORT)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Baskonia

MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)

Decepción: Barça

Ferran Correas (Diario SPORT)

Campeón: Barça

Finalista: Valencia Basket

MVP: Tornike Shengelia (Barça)

Decepción: Unicaja

Manel Ibáñez (Diario SPORT)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Eloy Rodellar (Mundo Deportivo)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Brancou Badio (Valencia Basket)

Decepción: La Laguna Tenerife

Gerard Solé (DAZN, Gigantes)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Baskonia

MVP: Trey Lyles (Real Madrid)

Decepción: Valencia Basket

Sergio Martínez (2 Colegas, DAZN, Sphera)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Baskonia

MVP: Facundo Campazzo (Real Madrid)

Decepción: Valencia Basket

Jorge Medina (2 Colegas, DAZN, Sphera)

Campeón: Baskonia

Finalista: Valencia Basket

MVP: Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia)

Decepción: Real Madrid

Jose Antonio Sánchez (Onda Regional)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)

Decepción: Valencia Basket

Carlos J. García (El Día)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Álvaro Blanco (Marca)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Baskonia

MVP: Kam Taylor (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

Olga Lorente (Onda Regional, La Pizarra)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Baskonia

MVP: Edy Tavares (Real Madrid)

Decepción: Equipo Euroliga que caiga en cuartos

Marta Bollini (Sportando)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Baskonia

MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)

Decepción: Barça

Iván Icígar (Radio Marca Gran Canaria)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

David Sardinero (Gigantes)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Barça

MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)

Decepción: Baskonia

Rafa Muntion (El Correo Álava)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Baskonia

MVP: Jean Montero (Valencia Basket)

Decepción: Ninguno, salvo derrota de Madrid o Valencia en cuartos

Albert Guerra (Esports BDN)

Campeón: Real Madrid

Finalista: Baskonia

MVP: Mario Hezonja (Real Madrid)

Equipo decepción: Valencia Basket

Marc Del Río (SPORT)

Campeón: Valencia Basket

Finalista: Barça

MVP: Brancou Badio (Valencia Basket)

Decepción: Real Madrid

