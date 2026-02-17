El 'producto nacional' escasea en la Torre de Babel del UCAM Murcia

El UCAM Murcia es la gran revelación del baloncesto español con un sensacional trabajo de Sito Alonso en el banquillo y, al mismo tiempo, el equipo que menos protagonismo da en la Liga Endesa a los jugadores nacidos en territorio español. El rival del Barça este viernes en los cuartos de final de la Copa del Rey ya disputó la final de la ACB en 2024 y sigue creciendo en todos los sentidos.

Instaurados a comienzos de la pasada década por un acuerdo entre la ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB), los tan traídos 'cupos' evolucionaron al concepto de 'jugadores de formación' en 2014 y no han logrado en absoluto el objetivo de que los jugadores españoles tuviesen más minutos en la Liga Endesa.

A imagen y semejanza del Baskonia o el Bilbao Basket, el UCAM Murcia es el equipo con menor protagonismo de jugadores españoles en la ACB en el curso presente. De hecho, la cifra es verdaderamente ridícula, ya que de los 800 minutos de las 20 jornadas tan solo 1:54 han sido para nacidos en España.

Sito Alonso está realizando un gran trabajo en Murcia / EFE

El mataronense Dani García, ex del BAXI Manresa, aún no ha debutado en la competición doméstica, mientras que el pívot exbético Rubén García de la Torre jugó tres segundos contra la Penya y el joven alero Pablo Sevilla (18 años) debutó con 151 segundos frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos. ¡Ni un solo punto de jugadores nacidos en España!

Los otros 'cupos' del conjunto que comparte el Palacio de los Deportes con ElPozo de fútbol sala son el interior senegalés Moussa Diagne (formado en el Barça) con 2,0 puntos, 0,9 rebotes y +1,8 de valoración media, el alero estonio Sander Raieste (cantera del Baskonia) con 6,5 puntos, 6,1 rebotes y +8,6) y el pívot rumano exmadridista Emanuel Cate (7,1 puntos, 6,0 rebotes y +10,8).

Hay 14 nacionalidades en la Torre de Babel del UCAM Murcia: los españoles Dani García y De la Torre, los estadounidenses Kelan Martin, el lesionado de larga duración Kaiser Gates (ex de la Penya), Devontae Cacok (nacionalidad jamaicana), Michael Forrest (jamaicano), David DeJulius (eslovaco) y Jonah Radebaugh (montenegrino), el estonio Raieste, el senegalés Diagne, el cubano Howard Sant-Roos, el croata Toni Nakic, el sueco Wilhelm Falk, el rumano Cate, el referente canadiense Dylan Ennis (serbio) y dos 'vinculados': el brasileño Joao Neves y el lesionado argentino Lee Aaliya.

El catalán Dani García es una 'rara avis' en el UCAM Murcia / INSTAGRAM

Lo curioso del caso es que los escasos jugadores nacidos en España del cuadro universitario sí están teniendo un rol mucho más importante en la FIBA Europe Cup (cuarta competición continental en la que defiende título el Surne Bilbao Basket). Dani García ha disputado 11 partidos (6,7 puntos, 3,4 asistencias y +5,2), mientras que De la Torre ha intervenido en 12 (3,0 puntos, 3,9 rebotes y +5,3).

Cofundadora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, madre de 14 hijos y al frente de las secciones deportivas de la UCAM Murcia desde el fallecimiento de su marido José Luis Mendoza en 2023, la alicantina María Dolores García Mascarell está encumbrando aún más el club con su gestión en los despachos. El club murciano buscará este viernes contra el Barça un billete para las semifinales de la Copa del Rey.

Eliminado de la fase de grupos de la Champions al caer en la final ante el Elan Chalon galo por 88-96, el UCAM Murcia ganó cinco de sus seis partidos en la primera fase de la FIBA Europe Cup y los seis en la segunda. Su rival en los cuartos de final a doble partido en marzo será el Pallacanestro Reggiana italiano en el que milita el estadounidense Troy Caupain, quien dejó el cuadro murciano el pasado verano tras dos temporadas.