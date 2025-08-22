Primeras palabras de Kameron Taylor como taronja

El alero Kameron Taylor fue uno de los primeros jugadores en llegar a nuestra ciudad y someterse a la revisión médica que completaba su fichaje para las dos próximas temporadas. En su paso por el centro médico Quirónsalud Mercado de Colón nos dejó sus primeras valoraciones como jugador taronja.

Llegar a Valencia Basket le dará a Taylor la posibilidad de volver a competir en la Euroliga y por primera vez compaginarla con la Liga Endesa. Una situación que motiva al nuevo jugador taronja: “Estoy acostumbrado a asumir grandes retos. Ahora llego para trabajar con otro gran entrenador, con Pedro Martínez. Creo que tenemos un gran equipo. La organización ha hecho un gran trabajo confeccionando la plantilla, así que estoy entusiasmado por el desafío y por la temporada”.

Kameron comenzará la que será su cuarta temporada en la acb, recalcando que “he jugado para varios entrenadores españoles. Estoy familiarizado con el estilo español. He aprendido diferentes enseñanzas de cada entrenador con el que jugué, así que creo que estoy bastante preparado para ayudar a este equipo”.

Preguntado por la que espera que sea su contribución al equipo, el nuevo alero taronja considera que “principalmente aportar energía. Sumar al equipo a un jugador que pueda hacer un poco de todo. Pero sobre todo, un jugador que esté listo para darlo todo por el equipo y ayudarnos a ponernos en el camino de poder luchar por los títulos”.

Taylor se mostró convencido de que “me será fácil encajar. No conozco todavía demasiado a los chicos, pero por lo que me han dicho, sé que es un muy buen grupo. Después de lo que hicieron el año pasado, creo que será bastante fácil construir sobre eso y aprovechar en el futuro lo que lograron la temporada pasada”.