La primera lista de Chus Mateo como seleccionador de España

Desde que se anunciara la llegada de Chus Mateo a tomar las riendas de la selección de España, mucha especulación se ha levantado respecto a su primera convocatoria. Ahora, el sustituto de Sergio Escariolo presentó, de manera oficial, su primera lista para las Ventanas de clasificación rumbo al Mundial de 2027.

La lista propuesta introduce numerosos cambios respecto a las habituales de Scariolo. La razón principal no es solo el relevo en el banquillo, sino la gran cantidad de ausencias obligadas: ni los jugadores de Euroliga ni los de la NBA pueden incorporarse en estas fechas. España se enfrentará a Dinamarca en Farum (jueves 27, 18.30) y posteriormente recibirá a Georgia en Tenerife (domingo 30, 19.45). Ucrania completa el grupo.

El anuncio se realizó en Tenerife, acompañado por representantes de la Federación Española de Baloncesto, encabezados por su presidenta, Elisa Aguilar. Justamente, será en esa misma ciudad se disputará el segundo encuentro del combinado español dentro de esta primera ventana.

La lista, al completo

Para estos dos compromisos, el seleccionador ha reunido a: Izan Almansa (Real Madrid), Great Osobor (Science City Jena, Alemania), Fran Guerra (La Laguna Tenerife), Alberto Díaz (Unicaja), Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluis Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Alex Reyes (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Dani Díez (San Pablo Burgos) y Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria). Como invitados acudirán Miguel González (Casademont Zaragoza) y Miguel Allen (Joventut).

Dos de los convocados optan a debutar oficialmente con la absoluta: Lluis Costa y Great Osobor. El jugador con más recorrido internacional es Alberto Díaz, que ejercerá de capitán con 51 apariciones. Le siguen Jaime Fernández (44) y Santi Yusta (25), uno de los jugadores españoles más destacados en este inicio de temporada.

Para esta ventana -y previsiblemente también para la de febrero- no podrán incorporarse jugadores de Euroliga, con la única excepción de Almansa gracias a la autorización del Real Madrid. Tampoco estarán disponibles los españoles que militan en la NBA (como Santi Aldama o Hugo González). Como consecuencia, únicamente Santi Yusta repite del equipo que disputó el pasado EuroBasket, lo que convierte esta convocatoria en una renovación casi completa.

Ricky Rubio, más adelante

Durante su intervención, Mateo agradeció el trabajo de los clubes y el compromiso mostrado por los jugadores. Subrayó que su intención es simplificar conceptos para aprovechar el escaso tiempo de preparación y potenciar a cada jugador en el rol que ya domina en su equipo.

En cuanto a dos ausencias señaladas, Ricky Rubio y Tyson Pérez, explicó que ambos estaban contemplados. Rubio transmitió su voluntad de volver más adelante, mientras que Pérez no confirmó disponibilidad para esta ventana.