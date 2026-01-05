Primera final para el Baxi Manresa en la Eurocup

El Baxi Manresa afrontará este martes (19:00 horas) un duelo vital ante el Aris de Salónica griego, un rival directo en la pugna por conseguir un billete para los octavos de final de la Eurocup.

Los catalanes llegan a este partido en baja forma, con tres derrotas consecutivas y bajas importantes en zonas exteriores, por lo que ganar al conjunto heleno no será nada sencillo. El Baxi Manresa, sexto del grupo A con un balance de seis victorias y seis derrotas, es el equipo que marca el límite entre la clasificación para los octavos de final y los equipos eliminados.

Actualmente los manresanos jugarían la siguiente ronda, pero aún queda mucha fase regular y su próximo rival, el Aris, es séptimo con el mismo balance, por lo que un triunfo griego en el Nou Congost sacaría al Baxi Manresa de las plazas que dan acceso a los octavos de final.

El Baxi Manresa derrotó al Aris en el partido de la primera vuelta / Eurocup

Otro punto a destacar en este duelo es el del 'basket-average', ya que los catalanes consiguieron sumar un triunfo en su visita a Salónica con siete puntos de diferencia (79-86), por lo que este puede ser un factor decisivo en un futuro próximo.

Tanto catalanes como griegos, empatados entre ellos, tienen el punto de mira en las seis primeras posiciones, pero la clasificación está tan igualada que tan sólo están a dos triunfos del segundo clasificado, el Cedevita esloveno, por lo que ganar este encuentro puede ser un gran avance en la tabla.

Para el choque ante el Aris, el técnico Diego Ocampo tendrá las bajas de los bases Dani Pérez y Hugo Benitez, y del escolta Eli Brooks. Tres bajas importantísimas que provocarán, como en los últimos encuentros, la convocatoria del joven Gerard Fernández.

Una novedad que encontrará el Baxi Manresa en el conjunto griego es el ala-pívot Amine Noua, que la temporada pasada brilló en el Covirán Granada, con 16 puntos y 6 rebotes de media por encuentro en la pasada Liga Endesa.

El jugador francés se marchó a tierras asiáticas en verano, pero una vez acabó dicha experiencia, fichó por un Aris que, desde su llegada, mejoró sus resultados (tres victorias en los últimos cinco partidos de liga griega).