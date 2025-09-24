La Primera FEB, una liga de rostros conocidos y enemigos cercanos para el Leyma

El verano del Leyma Básquet Coruña ha supuesto un punto y aparte. Una renovación íntegra en la que no existe un pasado al que aferrarse dentro de la plantilla. Un reset absoluto. Sin embargo, a lo largo de la Primera FEB que arranca este domingo en Guipuzkoa (17.00 horas), el club se topará con varios viejos conocidos que, con más o menos peso, forman parte ineludible de su historia más reciente.

El equipo que se lleva la palma en cuanto exfiguras naranjas es, de lejos, el Monbús Obradoiro. El cuadro compostelano ha pescado en la desbandada coruñesa para reforzar su proyecto de cara a sus aspiraciones de ascenso. Sobre la pista, Goran Huskic, Olle Lundqvist y Yunio Barrueta hicieron las maletas este verano rumbo a la capital gallega tras el fiasco de la experiencia en ACB, entre despedidas tensas y cierto tono de reproche. Álex Galán completa el clan de ex, aunque su salida se produjo hace dos campañas y no llegó a catar la élite en el Coliseum. La guinda del proyecto picheleiro está en el banquillo. Diego Epifanio asumió el mando en el Fontes do Sar para intentar un nuevo asalto a la máxima categoría, tras tres temporadas como líder en A Coruña.

A partir de aquí, existe un nutrido grupo de equipos con dos exrepresentantes naranjas. El primero de ellos es el rival de este fin de semana, el Gipuzkoa. El cuadro vasco cuenta con la dirección desde la banda de Sergio García, quien fue técnico del Leyma entre los cursos 2019-20 y 2021-22. Bajo su batuta, el club alcanzó las mejores clasificaciones de su historia en la entonces LEB Oro hasta el ascenso con Epi, con dos terceros puestos. Más allá del entrenador donostiarra, Gaizka Maiza es el otro cromo que brilló en el álbum coruñés. El base coincidió dos años en el Palacio con Sergio y compaginó la dirección de juego naranja con Peciukevicius.

Otro de los antiguos bases del Leyma, Sebastian Aris, se medirá al conjunto coruñés con el Alicante. Aris militó en A Coruña en la campaña 2023-24 y le costó entrar en calor, al punto de que su fichaje generó dudas en los primeros encuentros. Poco a poco asumió su rol y terminó el año participando en 35 partidos. Lo inverso le ocurrió a su compañero Mike Torres, que en la temporada 2017-18 comenzó con mucho peso, pero terminó relegado tras el fichaje de Zach Monaghan en noviembre.

Palencia es otro rival con sabor a pasado. Ingus Jakovics encontró acomodo en el conjunto palentino tras el descenso, para escribir un nuevo capítulo después de triunfar en A Coruña durante tres campañas. A su lado estarán Mathieu Kamba (2019-20) y Pablo Hernández, que formó parte del ascenso a la élite, aunque con un rol residual y lastrado por las lesiones.

La última plantilla a resaltar es la de Estudiantes. En el gigante madrileño compiten Lotanna Nwogbo y Goran Filipovic. El interior norteamericano estuvo en el Leyma en dos etapas: en 2021 y en la temporada 2022-23. Ese último año compartió vestuario con su actual compañero en Madrid, ya que el base croata llevó la manija del equipo en los primeros pasos de Epi a los mandos coruñeses.

Por último, hay varios casos individuales. Osvaldas Matulionis, que defendió la camiseta del Leyma en la 2020-21, ahora milita en el Fibwi Palma. Ese mismo curso coincidió en A Coruña con el alero congoleño Romaric Belemene, este año enrolado en las filas del Fuenlabrada. Y, Sean MacDonell, otro de los héroes del salto a ACB en 2024, acaba de sumarse al proyecto del COB.

Vía: La Opinión A Coruña