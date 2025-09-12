La primera exhibición de Ricky Rubio en su regreso al Joventut

El Joventut 25/26 sigue en plena preparación de una temporada que llega precedida de toda la ilusión que ha generado el regreso de Ricky Rubio al club verdinegro. El base de El Masnou vuelve a sonreír con un balón naranja entre sus manos, y su voluntad en la vuelta a la Penya fue clara: ser uno más y tratar de ayudar en todo lo posible a la entidad, tanto en el equipo senior, como en la base.

Bajo las órdenes de Dani Miret, se ha visto a un Ricky cada vez más integrado con sus compañeros, ganando jerarquía en el vestuario, pero sobre todo, con algo imprescindible: acompañando siempre a los jóvenes, a esos jugadores cuyo salto a la élite ya acarician, y que contarán con un mentor de auténtico lujo, como es Rubio.

Ricky Rubio ya es uno más del Joventut / Dani Barbeito

Reestreno con la Penya

Un Ricky que el pasado 4 de septiembre volvió a enfundarse la elástica verdinegra 16 años después de la última ocasión. Fue en Sant Julià de Vilatorta, en un amistoso exigente ante el Hiopos Lleida, en el que el '9' se fue hasta los ocho puntos en unos 20 minutos. Una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que el jugador había estado parado, a nivel profesional, más de un año tras su etapa en el Barça en el primer semestre de 2024.

Dos días más tarde, ante Bàsquet Girona, Ricky anotó siete tantos en un minutaje similar. Al director de juego verdinegro se le viene viendo con ganas de tener responsabilidad. Cada posesión en ataque del Joventut pasaba entre sus manos, ya fuera para empezar a unir las primeras conexiones con Ante Tomic, Sam Dekker o Miguel Allen, o bien para mostrar ese descaro y atrevimiento en el tiro o bien entrando hacia canasta.

Ricky Rubio y Ante Tomic prometen emociones fuertes en la Penya este curso / Dani Barbeito

Los tests de pretemporada no cesan, y en las últimas horas, el Joventut se midió en Olot a La Laguna Tenerife, equipo que disputará junto a Real Madrid, Valencia Basket y Unicaja, la próxima Supercopa Endesa. Los de Txus Vidorreta se impusieron por 68-65, en parte, a la gran puesta en escena que tuvieron en el primer cuarto (23-7). Dani Miret y sus jugadores fueron a remolque el resto del choque y no le pudieron dar la vuelta al marcador.

Gran actuación de Ricky ante Tenerife

Pero de una derrota intrascendente en pretemporada se pueden extraer buenas noticias. Y la principal fue el gran partido completado por Ricky Rubio, el mejor desde su regreso a la Penya. Ante los insulares, el '9' verdinegro se fue hasta los 14 puntos, siete asistencias y siete rebotes para 23 créditos de valoración. Todo ello en 20 minutos y 17 segundos, en los que el jugador anotó cuatro de los nueve lanzamientos que intentó, así como un buen cinco de seis desde el tiro libre.

Duelo con el 'inmortal' Marcelinho

Además, el partido dejó una imagen que ha sido muy comentada por los amantes al baloncesto, como fue el reencuentro entre Ricky Rubio y Marcelinho Huertas, incombustible a sus 42 años. En 2011, el brasileño llegó al Barça para reemplazar a un Rubio que voló hacia Minneapolis. Ahora, apuntan a ser dos de los mejores bases de la ACB este próximo curso. Una Competición en la que el director de juego brasileño es el vigente 'MVP'.

Ricky Rubio y Marcelinho Huertas son patrimonio histórico de nuestro baloncesto / Twitter: @Penya1930

Este próximo sábado, la Penya visita al Menorca (19:30h CET) en el partido de presentación de los baleares. La semana que viene, Dani Miret y sus jugadores afrontan una Lliga Catalana (Andorra 18/09 y Barça 19/09) en la que buscarán el billete para la gran final del domingo 21 (19:30h CET). Y por último, el domingo 28, será el momento para reencontrarse con la afición verdinegra en el Olímpic. Será ante el Benfica (12h CET) en el Torneig Internacional Ciutat de Badalona, con el que concluirá la pretemporada antes de arrancar ya el curso de manera oficial.