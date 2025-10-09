¡Primer técnico despedido en la Euroliga!

Solo han hecho falta dos jornadas para ver la primera destitución en un banquillo de la Euroliga. El Estrella Roja, uno de los dos únicos equipos que todavía no ha conseguido ningún triunfo en la competición europea (el Maccabi consiguió ayer su primera victoria en partido adelantado de la jornada 3), ha cesado al técnico Ioannis Sfairopoulos.

El griego llegó al cargo en octubre de 2023. En total ha dirigido 145 partidos oficiales con un balance de 90 victorias y 55 derrotas. El conjunto serbio, con Sfairopoulos en el banquillo, ha ganado 4 títulos: una Liga ABA, dos Copas Radivoj Korać y también el Campeonato de Serbia.

Estos buenos resultados le valieron para firmar su renovación hasta 2027, el pasado mes de enero.

Sasa Obradovic apunta a ser el relevo

Según apunta el periodista Donatas Urbonas, el sustituto en el banquillo podría ser el serbio Sasa Obradovic, que lleva sin equipo desde el noviembre del año pasado, cuando fue cortado por el Mónaco.

Sin embargo, a falta de confirmarse el nuevo técnico, el conjunto serbio se enfrenta mañana al Fenerbahçe en Estambul, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga. Un compromiso de tremenda dificultad, que dirigirá de forma interina Milan Tomic.

Hasta la fecha, el Estrella Roja solo ha ganado uno de los cinco partidos oficiales que ha disputado. Ahora mismo es colista de la Euroliga junto al Baskonia. Habrá que ver de qué es capaz Sasa Obradovic en su retorno a Belgrado, porque cohesionar a un equipo con 11 jugadores nuevos no se antoja tarea sencilla.