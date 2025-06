Primer 'match ball' del Madrid en Málaga

El Real Madrid visita el Martín Carpena (17:00h) para disputar el tercer partido de las semifinales de Liga Endesa. Unicaja tendrá la oportunidad de dar la vuelta a los dos malos partidos en el Movistar Arena junto a su gente, aunque ya juegan sin red: una derrota más da acceso a los blancos a la gran final.

El papel de Unicaja en los dos partidos ante el Real Madrid no ha sido nada bueno. Los de Ibon Navarro han acusado el cansancio de la eliminatoria ante el Barça y no han aguantado el ritmo de los blancos, que siguen invictos en los playoffs de Liga Endesa tras ganar por la vía rápida a Baskonia (3-0) y los dos duelos en casa de semifinales.

El segundo partido de los malagueños en Madrid fue mejor y se mantuvieron cerca del rival en el marcador, pero acusaron un total de 22 pérdidas durante el partido. Un número de posesiones inacabadas que dificulta mucho competir contra una plantilla que no perdona y menos en su propia pista.

Llull, Alberto Díaz y Tavares, durante el Real Madrid-Unicaja de este viernes. / ACB PHOTO

Los de Ibon también acusaron un bajo porcentaje desde el exterior y hasta tres técnicas en contra antes del descanso. El técnico de Unicaja lanzó unas calientes declaraciones después del partido: "Lo que no entiendo es que se vanaglorian de controlar las emociones y a un niño de 23 años no le pasan ni una. Eso es lo que no puedo admitir, me parece una falta de respeto, así de claro".

Por parte de los de Chus Mateo, el equipo parece imparable. Tras la segunda victoria ante Unicaja, ya encadenan un total de 29 victorias consecutivas como local. Además, el último partido que perdieron en ACB fue el 22 de diciembre en la pista de Valencia Basket. Unas estadísticas que dan miedo a cualquier equipo que se enfrente a ellos.

"Posible es, probable poco. Pero posible es. Ya está. Nosotros no nos agarramos a probabilidades, nos agarramos a posibilidades. La montaña de ahora es enorme, pero habrá que dar el primer paso. El Real Madrid tiene la calidad que hemos visto estos dos días para poder ganarnos, pero vamos a ver si podemos mejorar un poquito eso", comentó Ibon Navarro sobre el tercer partido.

Unicaja, ante un imposible

"No es fácil ganarle dos veces seguidas a Unicaja y nosotros lo hemos hecho. Hay que seguir por esta línea de tener las cosas claras, de tener una buena defensa porque es clave para poder tener opciones en Málaga porque serán partidos duros, seguro", analizó Chus Mateo después de la segunda victoria en casa.

Unicaja deberá aferrarse al Martín Carpena para poner en problemas al Real Madrid y forzar un cuarto partido. Los de Chus están a una sola victoria de la final y gozan de tres intentos para conseguirlo. Parece imposible una remontada malagueña, pero todo cambia lejos de la capital.