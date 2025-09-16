Primer entrenamiento del Unicaja en Singapur

Después de descansar del largo viaje desde Málaga y adaptarse al nuevo horario de Singapur, el Unicaja ya ultima su puesta a punto de cara al debut del jueves en la Copa Intercontinental FIBA 2025. Ibon Navarro y sus jugadores pudieron trabajar este martes, por primera vez en tierras asiáticas, aunque no lo hicieron sobre la pista del Singapur Indoor Centre, la cancha que acogerá la competición intercontinental. El entrenamiento fue en el OCBC Arena, una cancha en la que el equipo pudo trabajar en perfectas condiciones de cara a la cita de este próximo fin de semana.

Antes, por la mañana (madrugada en España), el equipo se sometió en el propio hotel de concentración a la tradicional sesión de fotos que la FIBA realiza a los seis equipos participantes en la Copa Intercontinental.

Terreno conocido para casi todos

Para la mayor parte de los jugadores del Unicaja, Singapur es terreno conocido, después de la exitosa experiencia de hace ahora un año, que acabó con la victoria del equipo de Los Guindos.

Xavier Castañeda, Chris Duarte, Emir Sulejmanovic y James Webb III, los cuatro refuerzos llegados a Málaga en este mercado estival, son los jugadores que se estrenan esta temporada en la Copa Intercontinental. También es la primera experiencia para Manu Trujillo, que el curso pasado se quedó en tierra a última hora porque el Unicaja fichó solo unos días antes de viajar a Singapur a Olek Balcerowski.

Entrenamientos

Hay que aprovechar bien las horas de entrenamiento porque el equipo verde y morado apenas dispondrá de dos o tres sesiones de trabajo antes de debutar en la competición frente al Al Ahli SC de Libia. A la agenda se suman partidos tanto el jueves como el viernes (en este caso contra el Utsunomiya Brex japonés, también a las 14.00 horas (horario español), así como la gran cita dominical, en la que los malagueños esperan estar en el último partido de la jornada, a las 13 horas, con el título intercontinental en juego.

Nihad Djedovic

Todas las miradas en estos dos días antes de que arranque el «lío» están enfocadas en el estado físico de Nihad Djedovic. Ibon Navarro aseguró el sábado, tras la disputa de la Copa de Andalucía en Córdoba, que no era ni optimista ni pesimista sobre la presencia del exterior balcánico en la Copa Intercontinental, pero sí que aseguraba que las sensaciones del bosnio eran mucho mejores que el diagnóstico recibido tras lesionarse el sóleo.

Hay que recordar que en esta cita es obligatorio contar con seis cupos en cada convocatoria, por lo que si no puede jugar Djedovic, su puesto en el «12» de Ibon lo ocupará el canterano Manu Trujillo. Como quiera que han viajado 14 jugadores a Singapur, contando con el exterior criado en Los Guindos, el técnico cajista deberá hacer dos descartes para cada partido.

Qué equipos juegan en la Copa Internacional FIBA 2025

Los equipos clasificados para esta edición de la Intercontinental son: Unicaja, campeón vigente de la Copa Intercontinental y bicampeón de la BCL representante de Europa; Flamengo (Brasil), campeón de la BCL Américas 2024-25 y ganador en 2022; Utsunomiya Brex (Japón), campeón de la BCL Asia 2025; Illawarra Hawks (Australia), campeón de la NBL australiana; Al Ahli SC (Libia), campeón de la Basketball África League (BAL) y NBA G League United (EEUU), Selección representativa de la liga de desarrollo de la NBA estadounidense.

