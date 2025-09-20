Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Previa Champions: UCAM Murcia - Start Lublin, en directo

Sigue cuarto a cuarto el primer partido de los tres que debe ganar el conjunto universitario para obtener una plaza en la fase regular de la competición europea

La plantilla del UCAM Murcia durante su entrenamiento en Samokov (Bulgaria) este viernes.

La plantilla del UCAM Murcia durante su entrenamiento en Samokov (Bulgaria) este viernes. / UCAM Murcia CB

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - Start Lublin (no antes de las 20.00 horas, Popular TV)

*El partido se debía disputar a las 20.00 horas, pero se ha retrasado al menos 15 minutos al no haber finalizado la anterior eliminatoria que acogía el mismo pabellón entre el Karhu Basket Kauhajoki y el Juventus Utena (89-103).

*El conjunto universitario se medirá el lunes al Juventus Utena si logra ganar su partido ante el Start Lublin.

  • Consulta las estadísticas del partido
  • Así es el camino del Cuadro 3 en la fase previa de la BCL
  • Previa: El UCAM Murcia, en busca de su 'triplete' para estar en la Champions

Vía: La Opinión de Murcia

