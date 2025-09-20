Baloncesto
Previa Champions: UCAM Murcia - Start Lublin, en directo
Sigue cuarto a cuarto el primer partido de los tres que debe ganar el conjunto universitario para obtener una plaza en la fase regular de la competición europea
José Pablo Guillén
En directo: UCAM Murcia - Start Lublin (no antes de las 20.00 horas, Popular TV)
*El partido se debía disputar a las 20.00 horas, pero se ha retrasado al menos 15 minutos al no haber finalizado la anterior eliminatoria que acogía el mismo pabellón entre el Karhu Basket Kauhajoki y el Juventus Utena (89-103).
*El conjunto universitario se medirá el lunes al Juventus Utena si logra ganar su partido ante el Start Lublin.
- Consulta las estadísticas del partido
- Así es el camino del Cuadro 3 en la fase previa de la BCL
- Previa: El UCAM Murcia, en busca de su 'triplete' para estar en la Champions
Vía: La Opinión de Murcia
