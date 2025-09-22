Previa Champions: Juventus Utena - UCAM Murcia, en directo

En directo: Juventus Utena-UCAM Murcia CB

*El conjunto universitario se jugaría su billete para la fase regular de la Champions este miércoles ante el Elan Chalon francés, que ha ganado en su duelo al Porto (79-100), si vence en este partido al cuadro lituano

Primer cuarto

La presencia de Howard Sant-Roos en el quinteto inicial fue la mejor noticia del arranque tras el golpe sufrido ante el Lublin el pasado sábado. El UCAM arrancó con la que se podría considerar su 'segunda unidad' junto a Nakic y el alero cubano, y supo controlar el ritmo del partido en los primeros cinco minutos, donde los triples de Forrest y Radebaugh le permitieron tomar ventaja tras insistir desde esta distancia (5-8). No obstante, el Juventus Utena aguantó a rebufo en estos primeros compases, creando peligro a la defensa murciana y situándose cerca en el marcador. Las rotaciones variaron el guion para un UCAM que encadenó buenas acciones defensivas para tomar más distancias aún con un triple de DeJulius y una gran acción de Cacok (8-14). Sito Alonso apostó por Raieste y Falk juntos en pista para paliar las bajas en el ala-pívot y el estonio sacó una buena acción en la pintura antes de cerrar un primer cuarto que acabó apretado (14-16).

Segundo cuarto

Un triple de Nakic abrió un segundo cuarto que tuvo un nombre propio. Porque el UCAM fue asentando su juego con el paso de los minutos hasta llegar a contar con una ventaja cómoda en el marcador gracias, por momentos, a su intensidad defensiva y especialmente a su acierto en ataque. De hecho, la primera parte pudo haber sido aún más redonda si no llega a estar tan errático desde el tiro libre, con tan solo dos lanzamientos convertidos de nueve intentandos. Con el 21-26 en el marcador, y con un Juventus Utena que supo mantenerse a rebufo pese a los buenos momentos de los de Sito Alonso, irrumpió un David DeJulius que impactó en todo el ataque murciano, pero especialmente en una anotación en la que contó con 13 puntos en este cuarto. Eso permitió al UCAM contar con una ventaja de hasta 12 puntos (27-39), pero en la última acción de este cuarto Uleckas la dejó en diez (29-39).

Vía: La Opinión de Murcia