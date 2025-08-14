La pretemporada del Leyma Coruña: Siete partidos y al menos dos tardes en el Coliseum

El Leyma Coruña confirmó este miércoles la hoja de ruta de la pretemporada en la que Carles Marco y los once jugadores nuevos que forman la plantilla naranja deberán engrasar la maquinaria para volver a ilusionar a la afición en el regreso a Primera FEB. El conjunto coruñés vuelve el lunes al trabajo y lo hace, ya, con siete amistosos programados durante el próximo mes y medio. Disputará un más de siete partidos y al menos dos de ellos serán en el Coliseum. La cifra puede variar en función del resultado en la Copa Galicia, que se disputará en el Coliseum.

El Leyma disputará su primer partido del verano el próximo día 29 de agosto (20.30 horas) en Vilagarcía de Arousa contra el Obradoiro. El reencuentro con Epi, Barrueta, Huskic, Lundqvist y Álex Galán será el pistoletazo de salida a un intenso calendario de amistosos. La siguiente parada será en casa, en el Coliseum. El conjunto naranja ejerce de anfitrión en la Copa Galicia, que regresa a A Coruña tras veinte años de ausencia. Se disputará los días 5 y 6 de septiembre y participarán el Breogán (único representante gallego en ACB), el Obradoiro, el COB y el propio Leyma, los tres de Primera FEB. Si gana su semifinal, jugaría la final, de nuevo, en el multiusos.

La ronda de preparación mantendrá a los pupilos de Carles Marco en A Coruña. El miércoles 10 de septiembre recibirá al Oporto en el Coliseum. El equipo luso ya fue el invitado el verano pasado en el duelo con el que el Leyma estrenó su nuevo hogar. Este año, los dragones repiten visita.

De equipos lusos va la pretemporada naranja. El Leyma realizará una pequeña gira por Portugal. El sábado 13 de septiembre (20.00 horas) visitará la pista del Vitoria de Guimaraes. El lunes 15, volverá a medirse al Oporto, esta vez, como visitante. La pretemporada terminará el sábado 20 de septiembre (12.30 horas) con un último amistoso contra el Club Ourense Baloncesto en un lugar todavía por determinar.

El equipo coruñés arrancará la liga en Primera FEB el fin de semana del 18 de septiembre en Gipuzkoa. El primer duelo en casa en competición regular será en la segunda jornada, contra el Oviedo. Se disputará el viernes 3 de octubre a las 20.45 horas, un horario en la que el club prevé disputar la mayor parte de sus duelos como local este curso.