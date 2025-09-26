Una pretemporada con más dudas que certezas para el CB Gran Canaria

Un equipo en boxes. El Dreamland Gran Canaria dio por finalizada su pretemporada el pasado jueves con una derrota a domicilio en Granada después de una primera mitad muy floja en un partido donde todos los jugadores isleños estaban disponibles por primera vez. Este resbalón deja claro que los amarillos aún necesita tiempo para ajustar todas las piezas del plantel con el que va a competir durante esta campaña, aunque esta cuestión también se define por las sensaciones extraídas de toda la preparación.

Todo comenzó a principios de septiembre para los claretianos en el Torneo Internacional Ciudad de Cagliari, Italia, donde cayeron en primera instancia con claridad ante un Armani Milán mucho más poderoso físicamente y luego frente el Dinamo Sassari en un choque donde los insulares fueron a remolque desde el primer cuarto. Para esta cita, Lakovic no pudo contar con Brussino, que estaba recién llegado de la America Cup, ni con un Kur Kuath que pidió ausentarse por motivos personales. Además, el esloveno aprovechó que estos envites para hacer muchas probaturas para buscar respuestas, aunque hubo mejoría entre ambos encuentros.

Tras ese doble compromiso en tierras italianas, los grancanarios pusieron rumbo a Ourense para disputar el Torneo As Burgas Basket. En dicha cita, el Granca dio un pasito al frente, recuperó a los jugadores que no estuvieron en Cagliari, salvo un Braian Angola que cayó lesionado antes de viajar y estaría unas semanas fuera de juego, y elevó sus prestaciones, venciendo al Breogán en las semis y al Bilbao Basket en la final. Ante dos rivales de nivel ACB, los isleños hallaron cierto ritmo y comodidad, encontrando mejor tono, más acierto en su toma de decisiones y una mayor fluidez en el juego, siendo éste uno de los aspectos más perjudiciales de su estreno veraniego en Italia. Asimismo, empezó a florecer una certeza: Isaiah Wong está preparado para asumir galones esta campaña y para lo exigente que va a ser el curso baloncestístico 2025-26.

Sin embargo, con la llegada de la Copa Canaria y el derbi ante La Laguna Tenerife en el Arena, el cuadro amarillo volvió a mostrar su cara más endeble. A pesar de los intentos de remontar del cuadro amarillo, los de Txus Vidorreta no cedieron en nada y provocaron una derrota dura, dando muestras de que otro año más estaban un punto por encima en todos los sentidos y se llevó el triunfo con mucha holgura (+22). Eso sí, en el encuentro celebrado pocos días después en el Santiago Martín, el Granca se rehizo con personalidad para ganar el duelo sin lograr el sorpaso definitivo en la eliminatoria; de nuevo, se vio una mejor cara del conjunto claretiano y pocos días después se observó otra diferente en Granada.

Sin duda, a este Dreamland Gran Canaria le faltan horas de vuelo y trabajo para disipar dudas, como en la posición de cuatro, y suprimir esa irregularidad en el rendimiento colectivo con la que ha finalizado esta puesta a punto. No obstante, ese será el reto de un Jaka Lakovic que ya ha sido capaz de subir el nivel competitivo de sus plantillas en la Isla. Por lo tanto, habrá que esperar a que lleguen esos compromisos oficiales para terminar de determinar si esos vaivenes de estos casi 40 días de entrenos quedan en el olvido con el transcurso de la propia campaña.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas