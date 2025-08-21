BALONCESTO
El presidente del Baxi Manresa dice que tienen "el mejor cuerpo técnico de la Liga Endesa"
Herms se ha mostrado muy optimista con los movimientos de este verano pese al bajo presupuesto de la entidad
EFE
El presidente del Baxi Manresa, Josep Maria Herms, ha remarcado que "el club tiene el mejor cuerpo técnico de la Liga Endesa", encabezado por el gallego Diego Ocampo, en una rueda de prensa organizada en el segundo y último día de revisiones médicas de la pretemporada.
Herms se ha mostrado muy optimista con los movimientos de este verano pese al bajo presupuesto de la entidad. "Venimos de una gran temporada y eso ha provocado que hayan bastantes salidas y entradas. Hemos incorporado excelentes jugadores y personas", ha dicho.
"Todos los jugadores tienen muchas ganas de empezar a entrenar y trabajar para lograr los objetivos pactados, que como siempre, son ambiciosos", ha añadido.
Precisamente, sobre estos objetivos ha puntualizado que "el primordial es la permanencia", aunque ha reconocido que "con ambición también se puede mirar hacia la Copa del Rey y hacia volver a jugar una competición europea".
El presidente del Baxi Manresa ha hablado de la participación en la Eurocopa la próxima temporada. "Volvemos a jugar un año más una competición europea pese a la dificultad de lograrlo por nuestro bajo presupuesto. Nos estrenamos en la Eurocopa con la máxima ambición", ha avisado.
Por último, Herms ha valorado la incorporación del nuevo director deportivo, Biel Colominas, y la renovación del entrenador Diego Ocampo.
"Hace ya un par de meses que hemos incorporado a Biel como nuevo director deportivo y estoy contentísimo por esta decisión, ya que nos ha demostrado que es una persona que trabaja en equipo. Y la mejor noticia del verano es la renovación de Ocampo, una persona que da el máximo para que todo el mundo esté bien en el club", ha finalizado.
