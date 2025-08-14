Presentado el II Memorial Javier Imbroda de Melilla

Miguel Ángel Fernández Bonnmaison, consejero de Educación, Juventud y Deporte de Melilla, junto con Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto, y el embajador del Club, Carlos Cabezas, han presentado el II Memorial Javier Imbroda, que enfrentará a Unicaja y Unicaja Mijas ante el Melilla Baloncesto (domingo 31 de agosto) y La Salle Melilla (lunes 1 de septiembre), respectivamente. Ambos partidos comenzarán a las 18:00 horas y se disputarán en el Pabellón Javier Imbroda.

Comienzo de la pretemporada

El presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, ha afirmado durante la presentación que “estamos encantados de venir aquí, nos encontramos como en nuestra casa. Melilla es un apéndice más de nuestra ciudad, hay mucha gente de esta ciudad que vive allí y esto crea una conexión muy especial. Estamos encantados de que este torneo tenga dos vertientes, con un partido masculino y femenino, y tengamos una globalidad".

Por su parte, Miguel Ángel Fernández Bonnmaison ha subrayado que “Málaga, Melilla y el Unicaja están conectados por la figura de nuestro insigne melillense Javier Imbroda. El año pasado ya hicimos este memorial y este repetimos con una particularidad, que el Unicaja se enfrentará al Melilla Baloncesto, recién retornado a la Primera FEB. Además, el lunes 1 se disputará un partido entre el Unicaja Mijas y La Salle de Melilla, de Liga Femenina Challenge, haciendo más grande este memorial".

Las entradas para los dos partidos son gratuitas. Para controlar el aforo, se deberá acceder al pabellón Javier Imbroda con unas invitaciones que estarán disponibles a partir del lunes 25 de agosto en la sede de la Consejería de Deporte ubicada en C/ Músico Granados, 9, así como en las oficinas de Unicaja de Melilla de 9:00 a 14:00 horas. También hay un cupo de entradas en la tienda oficial del Unicaja en el Pabellón de Los Guindos, con un cupo máximo de 5 invitaciones por persona.

Viajar desde Málaga

Para hacer posible que los aficionados cajistas puedan disfrutar tanto del inicio del Unicaja y del Unicaja Mijas 2025-26 en este emotivo torneo, la Ciudad Autónoma de Melilla pone a disposición un bono turístico que consiste en un 75% de descuento sobre el viaje y el alojamiento en Melilla.

Para hacer efectivo el 75% de descuento sobre el billete de transporte a Melilla (sea vía avión o ferry) y la estancia en Melilla es necesario solicitar un bono turístico a través de la web bonosmelilla.es. Toda la información, en la web oficial del Unicaja.