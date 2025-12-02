Presentadas las nuevas equipaciones de las Seleccions Catalanes

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) presentó este lunes 1 de diciembre de 2025 las equipaciones oficiales de las Seleccions Catalanes, así como la ropa deportiva del personal técnico federativo, entre otros productos y servicios, en un acto donde también se dio a conocer el cuerpo técnico de las diferentes Seleccions Catalanes de formación.

La presentación, con la participación de César Thovar, representante territorial del deporte en Barcelona de la Generalitat de Catalunya; y de Ferran Aril, presidente de la Federació Catalana de Basquetbol; también contó con la presencia de Albert Cardona, director comercial de PENTEX, el nuevo proveedor textil de la Federación. "Buscábamos una propuesta 100% catalana y PENTEX ha conseguido un producto de mucha calidad", dijo Aril.

“Hoy es un día especial y emocionante. El diseño de la camiseta es muy vanguardista y servirá para que nuestras selecciones compitan con orgullo. Para la Conselleria d’Esports, es un día muy emotivo”, explicó Thovar. "Para nosotros es un paso adelante y un orgullo", añadió Cardona. Una producción 100% catalana es la característica principal de unas equipaciones oficiales diseñadas por la Federació Catalana de Basquetbol y confeccionadas íntegramente en Catalunya, concretamente en la sede de PENTEX en Solsona. Así pues, las jugadoras y jugadores de las Seleccions Catalanes estrenarán este año nueva ropa de entrenamiento, así como ropa de juego y de calle. PENTEX también equipará a los cuerpos técnicos con ropa deportiva, entre otros productos.

En cuanto a la nueva camiseta de Catalunya, su diseño fue escogido por votación popular: seguidores y seguidoras del Bàsquet Català pudieron elegir entre tres propuestas diferentes. Abierta a todo el mundo, la votación contó con más de 5.000 votos a través del sitio web basquetcatala.cat y de las redes sociales federativas. La propuesta ganadora, con casi un 50% de los votos, presenta un diseño moderno y geométrico, con la cuatribarrada centrada y en formato vertical, rememorando la canasta de baloncesto. La nueva camiseta de las Seleccions Catalanes de baloncesto refuerza y destaca la abreviatura CAT de Catalunya y juega con los colores rojo, amarillo y azul. "El diseño ganador es muy rompedor", ha analizado Aniol Antonell, diseñador de la camiseta.

Durante el acto también se ha dado a conocer el cuerpo técnico de las diferentes Seleccions Catalanes de formación. El equipo de trabajo está formado por 28 personas, donde destaca la paridad prevista en el Plan de Igualdad de la FCBQ. Un total de 14 mujeres y 14 hombres ocuparán los banquillos. La camiseta empezará a lucirse en los próximos campeonatos de España de selecciones 5x5 y 3x3 de esta temporada.

Las ciudades de Salou y Reus fueron designadas para acoger, del 28 de marzo al 1 de abril, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Minibásquet de 2026. La designación está incluida dentro del acuerdo estratégico firmado entre la FEB, la FCBQ y el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya para el periodo 2025-2028, con el objetivo de impulsar la organización y la promoción de grandes eventos deportivos de relevancia en territorio catalán.

La nueva camiseta de las Seleccions Catalanes, diseñada por la Federació Catalana de Basquetbol y confeccionada por PENTEX, se podrá comprar a partir de este martes 2 de diciembre desde las 12 h en la tienda online de PENTEX por 25 € (gastos de envío no incluidos) con opción de personalizar el nombre y el dorsal.