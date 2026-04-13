Presentada la 9a edición del Circuit 3x3 FCBQ

Este lunes 13 de abril al mediodía, la Sala Enric Piquet i Miquel de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha sido el escenario de la presentación oficial de la 9ª edición del Circuito 3x3 FCBQ. El acto ha contado con la presencia del presidente de la FCBQ, Ferran Aril, junto con el directivo del área de Promoción, Josep Maria Rofes; el responsable del Circuito 3x3 FCBQ, Jaume Comas; así como representantes de los ayuntamientos y clubes participantes en esta nueva edición, entre otras autoridades y asistentes.

Tras ocho exitosas ediciones, el Circuito 3x3 FCBQ se supera año tras año, acercándose a los 29.000 participantes en total y superando los 8.100 equipos inscritos. Un circuito que ha visitado un total de 28 ciudades de todo el territorio, desde Balaguer hasta Banyoles, pasando por las capitales de provincia Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona, pero también por Igualada, Caldes de Malavella, Lliçà d'Amunt, Sant Feliu de Guíxols, Manresa, El Masnou, Mataró, Viladecavalls, Manlleu, Olot, Vilafranca del Penedès, Salou, Vic, Sitges, Torelló, Sabadell, Sant Julià de Vilatorta o Badalona. Sin olvidar las nuevas incorporaciones como Blanes, Cubelles, Les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès o la de Reus este año.

Del 31 de mayo al 25 de julio de 2026, la Federació Catalana de Basquetbol organizará una nueva edición del Circuito 3x3 FCBQ con el objetivo de seguir consolidando aún más el baloncesto 3x3 y hacerlo crecer en todo el territorio catalán.

Así pues, el 9º Circuito Catalán de 3x3 llega con fuerzas renovadas y visitará 8 ciudades, reforzando el protagonismo para todas las edades con las correspondientes mejoras anuales. Este año, como novedad, hará parada en una nueva ciudad como Reus en el marco de su Capitalidad del Baloncesto Femenino 2026, y recuperará sedes como Balaguer y Olot.

Esta edición repetirá ciudades de éxito acogiendo el circuito como Tarragona, Llinars del Vallès, Blanes y Badalona; mientras que Barcelona será, un año más, la sede final del Circuito 3x3 FCBQ 2026.

Presentada la 9a edición del Circuit 3x3 FCBQ / FCBQ

Esta 9ª edición del Circuito 3x3 FCBQ será posible gracias a los ayuntamientos de Badalona, Balaguer, Reus, Llinars del Vallès, Tarragona, Blanes, Olot y Barcelona; así como también a los clubes implicados como Círcol Catòlic de Badalona, CB Balaguer, CN Reus Ploms, CB Llinars, ADT Tarragona, CB Blanes y CB Olot.

Las inscripciones se abrirán próximamente y se podrán realizar a través de la web 3x3.basquetcatala.cat. Como en los últimos años, habrá diferentes categorías para todas las edades, desde premini hasta sénior masculino y femenino.

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Desde la Federació, y en sintonía con el trabajo que se está llevando a cabo a través del Proyecto Baloncesto Femenino, se quiere seguir potenciando la figura de la mujer también en el Circuito 3x3, llevando a cabo diversas acciones. El objetivo en los próximos años es alcanzar un número de equipos femeninos que represente el 50% del total.